Pour la première fois au Canada, le 1er juillet 2023, le nombre d’individus de la génération des millénariaux – nés entre 1981 et 1996 – était plus grand que le nombre d'individus de la génération des baby-boomers – nés entre 1946 et 1965.

Selon Statistique Canada, c'est l'importante hausse de l’immigration, inhabituelle, des dernières années qui explique ce changement de démographie entre juillet 2022 et juillet 2023. En effet, le Canada a accueilli un nombre très important d’immigrants permanents et temporaires pendant cette période et la grande majorité de ces personnes étaient âgées de 20 à 40 ans.

En 2022, le Canada a accueilli 1 050 110 nouvelles personnes (Nouvelle fenêtre), un chiffre record dans l’histoire du pays.

Les données de Statistique Canada permettent aussi de constater un ralentissement du vieillissement démographique. L'âge moyen de la population canadienne est passé de 41,7 ans à 41,6 ans entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023. C’est une première depuis 1958 lorsque, sous l’effet du baby-boom, l’âge moyen et l’âge médian de la population avaient tous deux diminué la même année.

Toutefois, malgré son ralentissement, le vieillissement de la population se poursuit au pays. Pour la première fois de l'histoire au Canada, on comptait davantage de personnes âgées de 65 ans et plus (7 568 308) que de personnes de moins de 18 ans (7 497 048) le 1er juillet 2023.

Transformation des inclinations

Ce changement démographique pourrait amener un changement dans le paysage politique du pays, selon Valérie-Anne Mahéo, professeure adjointe en science politique à l'Université Laval.

Les générations se distinguent en fonction de leur environnement pendant leur jeunesse, souligne-t-elle. La génération des baby-boomers a bénéficié d'une période économiquement stable, avec un accès facile à l'emploi et la possibilité d'accéder à la propriété; l'environnement n'était pas une préoccupation majeure pour cette génération, indique Mme Mahéo.

Pour les millénariaux, au contraire, l'environnement est une question prioritaire. Ils sont également plus ouverts aux droits et aux modes de vie de la diversité culturelle et sexuelle. D'ailleurs, selon Statistique Canada, en date du 1er juillet 2023, une personne sur cinq au Canada âgée de 20 à 24 ans était résident non permanent.

Lorsqu'une génération prend le devant de la scène, elle a la possibilité de mettre certains enjeux à l'agenda politique [parmi la liste des priorités] , affirme Valérie-Anne Mahéo, mais en vieillissant, il est fréquent d'observer un changement d'orientation politique, ajoute-t-elle.

Au début de leur vie, les individus ont tendance à pencher vers la gauche de l’échiquier politique, alors qu’avec le processus de vieillissement, ils penchent davantage vers la droite. Quand on est jeune, on a plus besoin des services de l’État, alors que quand on vieillit notre situation économique se stabilise […] On a moins besoin de l’intervention de l’État, mais on paye plus d’impôts , explique Mme Mahéo.

Les baby-boomers qui ont soutenu le Parti québécois et le mouvement indépendantiste sont restés fidèles à cette orientation politique même en vieillissant, bien que récemment ils aient commencé à s'en détacher. À l'inverse, les générations plus jeunes, en particulier les jeunes millénariaux, ont été socialisées politiquement par le printemps érable . Mme Mahéo souligne que ces jeunes ont établi un lien significatif avec Québec solidaire, en partie grâce à la figure politique de Gabriel Nadeau-Dubois.

Il est toutefois difficile de dresser un portrait de l'arène politique qui pourrait se déployer dans l'avenir, surtout qu'une tendance émerge également en ce qui concerne la participation électorale : chaque génération vote moins que la précédente. En effet, les recherches de Mme Mahéo montrent que, pour les générations suivant les baby-boomers, le vote est souvent perçu comme un choix personnel plutôt que comme un devoir social.