Dans le réseau de la santé, on passe à l’offensive pour solliciter plus de 5000 infirmières, auxiliaires à domicile (ASSS) et préposés aux bénéficiaires (PAB) qui travaillent pour des agences privées.

Au CISSS de Laval, par exemple, des centaines de candidats d’agences privées sont déjà ciblés.

À Laval, on a 600 individus qui sont de la main-d'œuvre indépendante [...] et notre objectif, c'est d'en embaucher 70 % , indique sans détour la directrice des ressources humaines au CISSS de Laval, Sylvie Mireault.

Ouvrir en mode plein écran Sylvie Mireault, directrice des ressources humaines au CISSS de Laval. Photo : Radio-Canada

Lors de notre passage dans leurs bureaux, la spécialiste en acquisition de talents Linda Fiorella Hounkanrin multipliait les appels auprès de candidates potentielles.

Publicité

Faut pas attendre la dernière minute, sinon je n'aurai plus de poste pour vous, malheureusement , lance-t-elle à une candidate.

Je peux vous rassurer, il y a plusieurs étapes à suivre avant d'imposer le temps supplémentaire obligatoire, on essaie d'éliminer ça , explique-t-elle à une autre.

En moins d’une heure, Mme Hounkanrin aura convaincu trois personnes, dont une infirmière clinicienne et deux auxiliaires travaillant pour des agences privées, à faire le saut au public. D’autres allaient y réfléchir.

La veille, elle s’était déplacée dans un CHSLD pour rencontrer du personnel d’agences.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

À ce jour, le CISSS de Laval a recruté plus d’une centaine de personnes travaillant dans des agences privées. Des embauches qui devraient permettre d’alléger la facture. L’an dernier, le CISSS a versé aux agences plus de 52 millions de dollars, à des tarifs horaires nettement supérieurs à ceux du public.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal, Tatiana Barthelus a choisi de faire le saut il y a quelques semaines comme agente de relations humaines.

Ouvrir en mode plein écran Tatiana Barthelus, agente de relations humaines au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. Photo : Radio-Canada

C'est vraiment pour la stabilité, avoir son poste à soi, les avantages sociaux [...] et les suivis avec les usagers , affirme-t-elle. Cette dernière demeure convaincue de décrocher un poste lorsque son remplacement sera terminé.

Dans l’est de Montréal, l’auxiliaire en santé et services sociaux (ASSS) Hélène Langlois reconnaît avoir apprécié la flexibilité d’une agence lorsque ses enfants étaient plus jeunes.

Aujourd’hui, j’apprécie le fait d'avoir un horaire stable, d’avoir des assurances, un encadrement et des formations.

Ouvrir en mode plein écran Hélène Langlois, auxiliaire en santé et services sociaux au CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal. Photo : Radio-Canada

Un coup à donner d’ici les vacances d’été

En avril 2023, Québec adoptait un projet de loi visant à interdire le recours aux services d'agences de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Publicité

Hôpitaux et CHSLD des régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches doivent cesser d’y avoir recours en octobre 2024. Ensemble, elles ont versé en 2022-2023 près de 700 millions de dollars aux agences privées.

Les autres régions de la province devront se plier progressivement à la même consigne d’ici l’automne 2026.

Radio-Canada dévoilait l’automne dernier qu’à un an de l’échéance fixée par le ministre de la Santé, hôpitaux et CHSLD des régions de Montréal et de Québec n’avaient toujours pas réussi à réduire leurs dépenses en main-d’œuvre indépendante.

Or, selon les informations obtenues par Radio-Canada, la fixation de cibles par Québec commence à porter fruit.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Depuis janvier, les établissements doivent cesser de formuler de nouvelles demandes de main-d’œuvre indépendante (MOI) et jusqu’à 60 % de la MOI devra avoir été coupé d’ici le mois de mai. Plus de 700 personnes ont été embauchées ces derniers mois.

Comme l’explique la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Annie Ouellet, le CIUSSS est en action afin de réduire au maximum le recours aux agences de placement de personnel avant la période estivale afin de favoriser [...] la stabilité des ressources et la continuité des soins et services durant la période estivale .

Nous avons commencé nos communications auprès du personnel d'agence travaillant dans nos milieux en novembre dernier (Code QR, affichage, infolettre, etc.) et dans les prochaines semaines, nos gestionnaires rencontreront les personnes concernées , ajoute Mme Ouellet.

Des stratégies de peur , selon les agences

Pour le président de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, Patrice Lapointe, le maraudage du réseau public ne favorise pas l’amélioration des soins.

En utilisant des stratégies de peur comme ça, je comprends qu'à court terme une personne puisse se dire "j'ai pas le choix", mais dans l'absolu, ce que nos employés nous disent, c'est qu'ils ne souhaitent pas réintégrer le réseau.

Ouvrir en mode plein écran Patrice Lapointe, président de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Photo : Radio-Canada

Selon M. Lapointe, des établissements exerceraient une pression économique, puis une pression psychologique auprès du personnel d’agence pour les embaucher au public.

À son avis, le gouvernement devrait plutôt revoir l’encadrement des agences qui se sont multipliées depuis l’arrivée de la CAQ . Il devrait établir un dialogue avec des entreprises sérieuses qui supportent le réseau de la santé depuis des décennies , rappelle-t-il.

Au Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP), on se dit encouragé par les premiers résultats.

Nous nous réjouissons de voir qu’enfin ça bouge dans le dossier , affirme Fanny Demontigny, présidente par intérim du syndicat. Après des mois de surplace, les bonnes intentions du ministre se concrétisent sur le terrain et on avance vers l’objectif.

Le SCFP représente près de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec.

Pour le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc, la nouvelle convention collective et la reconnaissance de l’ancienneté du personnel d’agence devraient fournir des arguments supplémentaires aux recruteurs.