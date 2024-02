Drummondville inaugure un endroit sécuritaire pour les transactions entre citoyens 

La Ville de Drummondville et la Sûreté du Québec (SQ) unissent leurs forces et créent une zone neutre. Leur objectif: offrir un lieu sécurisé aux citoyens désireux de conclure leurs transactions effectuées par l'entremise des réseaux sociaux.

Située dans le stationnement du palais de justice de Drummondville près du poste de la SQ , la zone neutre est surveillée en continu par des caméras.

Selon les policiers, certaines transactions qui se sont mal terminées prouvent la légitimité du projet.

Au moment de la transaction, la personne qui avait à vendre l’objet s’est rendu compte vite que l’autre avait de mauvaises intentions. Il s’est fait pousser, il s’est fait voler son objet de grande valeur , raconte par exemple le capitaine Stéphane Hélie.

L'initiative peut aussi servir de lieu d'échange pour les parents d'enfants dans un contexte de garde partagée. Elle était d'ailleurs très attendue par la codirectrice de l'organisme d'aide aux femmes victimes de violence conjugale la Rose des vents, Édith Doucet.

C’est une mesure de protection supplémentaire pour les personnes qui sont victimes de violence conjugale, autant les hommes que les femmes. C’est sûr que nous, on travaille auprès de la clientèle féminine. C’est une mesure de protection pour les femmes, les enfants, les hommes. On le voit comme un plus. C’est quelque chose qui était un peu manquant à Drummondville , souligne-t-elle.

La zone neutre est en fonction dès maintenant.

Toutes les images captées par les caméras de surveillance resteront archivées pour une longue période de temps.