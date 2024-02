Le copropriétaire d’Expédition Mi-Loup admet avoir euthanasié des chiens

Le copropriétaire d’Expédition Mi-Loup, Antoine Simard, admet avoir lui-même euthanasié des dizaines d’animaux afin de contrôler la population de son chenil de chiens de traîneau.

Antoine Simard a commencé à témoigner pour sa défense mercredi matin. Tout comme sa conjointe Élisabeth Leclerc, il est accusé de trois chefs d’accusation, soit d’avoir tué ou mutilé des chiens, de leur avoir causé de la souffrance et d’avoir omis de leur fournir de la nourriture et des soins appropriés. Un ex-employé, Édouard Parent, fait face aux deux premiers chefs d’accusation, puisqu’il a été acquitté du troisième.

Antoine Simard a raconté qu’à partir de 2015, le contrôle de la population est devenu chaotique chez Expédition Mi-Loup. À cette époque, la meute était composée d’environ 150 individus, selon lui.

Une photo du chenil prise par un inspecteur du MAPAQ en 2014. Pendant plusieurs années, Expédition Mi-Loup avait à sa garde plus de 200 chiens.

Il a expliqué que les employés, et plus particulièrement le chef du chenil, ne séparaient plus systématiquement les mâles des femelles en chaleur. Simard a expliqué qu’il s’est donc retrouvé pris avec un problème de surpopulation.

[J’étais] dans un dilemme moral entre devenir une usine à chiots ou devoir euthanasier certains chiots, a-t-il affirmé devant le tribunal. Je prends une décision totalement désagréable, et je décide d’en euthanasier.

Simard affirme qu’il faisait le tour du chenil très tôt le matin, seul. Il plaçait les chiots dans un seau de plastique et les apportait dans un local d’isolement où il leur cassait le cou. Il les plaçait ensuite dans un congélateur, après avoir constaté, dit-il, l’absence de respiration.

Il affirme avoir euthanasié entre 30 et 60 chiots de cette manière seulement durant l’année 2015.

Contrairement à ce que certains ex-employés ont affirmé devant le tribunal, Antoine Simard atteste qu’il était le seul à euthanasier les animaux chez Expédition Mi-Loup.

Une chambre à gaz artisanale

Antoine Simard a aussi admis l’existence d’une chambre à gaz artisanale, utilisée pour euthanasier les chiens adultes. L’accusé, qui dit avoir une formation en soudure, affirme l’avoir construite lui-même. Il se serait aussi procuré des bonbonnes d’argon, puisqu’il aurait appris dans ses cours de soudure que le gaz pouvait entraîner une perte rapide de conscience.

Certaines années, au printemps, il aurait demandé l’aide du chef de chenil pour dresser une liste de chiens à euthanasier afin de renouveler le chenil. Les animaux vieux, malades ou agressifs, pouvaient se retrouver sur cette liste.

Toujours selon ses dires, il plaçait les chiens dans la boîte, après leur avoir flatté la tête, et refermait le couvercle. Il ouvrait une valve qui envoyait le gaz dans la boîte. Il comptait deux minutes avant d’ouvrir la boîte. Après avoir constaté l’absence de signes vitaux, il plaçait l’animal dans un sac plastique, puis au congélateur, en attendant le passage d’une entreprise d'équarrissage.

L’accusé affirme qu’il n’éprouvait aucun plaisir à euthanasier les chiens, et qu’il devait attendre parfois plusieurs jours avant de se sentir prêt à le faire.

Les chiens n’étaient pas castrés

Quant à la castration des animaux, Antoine Simard affirme ne l’avoir jamais autorisée. Lors de son témoignage, un ex-employé a pourtant affirmé que les animaux mâles étaient castrés à l’aide d’élastiques utilisés chez les bovins.

Avant la semaine passée, je ne pensais pas qu’il y en avait eu , a assuré Simard.

Il a affirmé qu’il vaccinait tous les chiots contre le parvovirus, une maladie foudroyante qui pouvait entraîner plusieurs décès au chenil. Toutefois, à partir de 2015, l’accès au vaccin a été plus compliqué et il n’aurait pas réussi à trouver un vétérinaire.

Il a aussi raconté la routine d’alimentation des chiens. Il a expliqué qu’à sa connaissance, la quantité d’eau et de nourriture que les animaux recevaient était conforme aux recommandations du MAPAQ.

Édouard Parent acquitté d’un chef d’accusation

Après que la poursuite ait déclaré sa preuve close, mardi, l’avocat d’Édouard Parent a demandé au juge de déclarer un non-lieu pour le troisième chef d’accusation auquel son client fait face, soit de ne pas avoir fourni de la nourriture, de l’eau et des soins convenables à un animal. Invoquant l’absence de preuve, le juge a acquiescé à la requête.

Édouard Parent, un ancien employé d'Expédition Mo-Loup, est aussi accusé avec les propriétaires de l'entreprise.

Parent est donc acquitté de ce chef d’accusation, mais fait toujours face aux deux premiers, soit d’avoir tué et d'avoir fait souffrir un animal.

L’avocate d’Élisabeth Leclerc, Me Stéphanie Pelletier-Quirion, a aussi demandé un non-lieu pour deux des trois chefs d’accusation auxquels fait face sa cliente, invoquant aussi un manque de preuve. Le juge Hubert Couture a toutefois rejeté cette demande.