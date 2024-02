132 nouvelles places en garderie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le gouvernement du Québec annonce la création de 132 nouvelles places subventionnées en garderie sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

De ce nombre, 43 places seront réservées aux poupons et 89 aux bambins âgés de 18 mois et plus. Elles seront disponibles dès les prochaines semaines.

Douze garderies et centres de la petite enfance (CPE) de la région obtiennent ces places supplémentaires.

Dans la région, douze centres se partageront ces nouvelles places.

Le CPE Mamik, situé à Alma, en reçoit le plus grand nombre avec 38, suivi du CPE Les petits cailloux - Les trottineurs, à Chicoutimi, avec 18.

Ces nouvelles places sont accordées à la suite d’un appel de projet lancé l’automne dernier.