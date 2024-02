À sa première année universitaire, Gabrielle Santerre fait tourner bien des têtes de la planète hockey. En plus d'être récipiendaire du titre de recrue de l'année, la joueuse des Gaiters de l'Université Bishop's met également la main sur le titre de joueuse de l'année du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Un exploit jamais réalisé à ce jour.

Pour la première fois de sa courte histoire, l’équipe de hockey féminin de l’Université Bishop’s a intégré la semaine dernière le palmarès des 10 meilleures formations au pays, dressé chaque semaine par le réseau USPORTS. Et l'une des raisons qui expliquent que les Gaiters peuvent espérer se tailler une place dans le championnat national, c'est sans aucun doute les 45 points en 25 matchs que cumule Gabrielle Santerre.

Celle qui figure au premier rang des pointeuses au Québec, mais aussi au pays est en lice pour les mêmes prix à l'échelle canadienne, se réjouit de ces honneurs. Ce sont de beaux prix à recevoir à ma première année d'université.Je ne m'attendais pas à ça. Mais, pour le moment, mon focus est vraiment sur les séries éliminatoires. C'est sur ça que je mets mon énergie présentement , dit, humblement, Gabrielle Santerre.

Elle mesure peut-être 5 pieds 3 (1 m 52), mais elle joue quand même comme une 6 pieds 3 (1 m 83). Ça ne lui dérange pas d'aller dans les coins!

Gabrielle est arrivée ici avec de hauts standards qui nous aident à augmenter les standards de l'équipe aussi. Elle a amené une nouvelle dynamique qu'on avait, mais qu'on voulait améliorer encore plus. Elle a une super belle maturité déjà même comme recrue , se réjouit son entraîneuse, Marie-Camille Théorêt.

Publicité

Un parcours impressionnant

La joueuse native de Saint-Jean-sur-Richelieu cumule les succès : celui du plus grand nombre de points pour une recrue au sein du RSEQ , mais aussi dans la conférence depuis 2012-2013 et au pays depuis 2013-2014. Sans oublier qu'elle a été nommée au sein de la première équipe d'étoiles et de l'équipe des recrues du RSEQ .

Bishop's n'a pas été la seule université à avoir courtisé Gabrielle Santerre. Des campus américains lui ont aussi fait de l'oeil. Mais c'est finalement dans la petite université sherbrookoise qu'elle a choisi de s'inscrire au baccalauréat en Études sportives. Ça n'a pas été un choix facile. Mais les valeurs du programme venaient vraiment me chercher. Le défi aussi de bâtir un programme qui est si jeune. C'était le genre de défi qui me challengeait. Je suis vraiment contente d'être ici! explique-t-elle.

Gabrielle Santerre, qui évoluait auparavant avec les Cougars du Collège Champlain, n'est pas la seule de l'équipe à se démarquer. Trois autres de ses coéquipières figurent également parmi les lauréats du RSEQ . Marie-Camille Théoret, Maude Pépin et Neleh Vigneau Sargeant ont été nommées étoiles aux côtés de Santerre.

C'est ce jeudi, à 19 h 30, à l'aréna de l'Université Bishop's, que commenceront les séries éliminatoires. Les Gaiters se retrouveront sur la glace contre les Carabins de l'Université de Montréal. Tous les espoirs sont permis pour mettre la main sur le titre d'équipe championne. On est prêtes. On est confiantes et on a très hâte d'embarquer sur la glace demain. On a un groupe de filles assez expérimentées. On va se faire confiance , assure Gabrielle Santerre.

Bishop's occupe présentement le deuxième rang du RSEQ tout juste derrière les Stingers de l'Université Concordia.

Avec les informations de Guylaine Charette