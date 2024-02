Agressions au produit chimique à Saint-Jean, la police recherche trois adolescents

L’unité des crimes majeurs de la police de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, est à la recherche de trois adolescents en lien avec de récentes attaques au produit chimique irritant.

Depuis samedi, un conducteur d'autobus, un conducteur de taxi et un piéton ont eu besoin de soins après avoir été aspergés par un produit irritant lors de trois incidents différents.

Samedi, vers 22 h 36, un conducteur d'autobus a déposé trois passagers décrits comme étant un adolescent et deux adolescentes. Un suspect portait un survêtement à capuche rouge, un pantalon bleu et un sac à dos. Un autre avait de longs cheveux bouclés et un autre portait ses cheveux en chignon.

Après être sorti de l'autobus, l'un d'entre eux a pulvérisé un produit chimique irritant dans l'autobus. Les suspects ont pris la fuite à pied. Le conducteur a été soigné sur place par les services médicaux d’urgence.

Deux incidents mardi

Mardi, vers 19 h 10, la police a été appelée pour un incident où un jeune de 13 ans a été dépouillé de ses effets personnels et aspergé d'un produit chimique irritant alors qu'il marchait le long de la route.

Le véhicule suspect a été décrit comme étant de couleur foncée et la victime a entendu une voix féminine avant d'être agressée. Il a été transporté à l'hôpital avec des blessures mineures.

Le même soir, vers 20 h 09, la police a été appelée près d’une école où un conducteur de taxi de 52 ans a été aspergé d'un produit chimique irritant.

Le chauffeur de taxi a conduit un homme et une femme d'une épicerie jusqu'au stationnement d'une école voisine.

Lorsqu'ils sont sortis du véhicule, l'homme a aspergé le conducteur d'un produit chimique irritant et s'est enfui à pied. Le conducteur a été transporté à l'hôpital avec des blessures mineures.

Description des suspects

Les suspects sont décrits comme un homme de race blanche, à la fin de l'adolescence, de corpulence moyenne, aux cheveux foncés, portant un survêtement marron et blanc assorti avec la capuche relevée, des chaussures Nike blanches et noires et une casquette blanche à palette plate.

La femme de race blanche semblait être entre le milieu et la fin de l'adolescence, de corpulence moyenne, les cheveux blonds et portait un pantalon de survêtement gris, un survêtement à capuche marron de l'Université Harvard et des écouteurs ou des cache-oreilles noirs.

Les enquêteurs étudient la possibilité d’un lien entre ces incidents. Ils lancent un appel aux témoins ou à toute personne se trouvant dans le secteur et disposant d’une vidéo ou d’un système de surveillance des incidents au moment où ils se sont produits.