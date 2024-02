Attendez-vous à payer plus cher vos légumes d’hiver

« Toute l’Amérique du Nord a souffert de mauvaises récoltes, tant au niveau qualité qu'au niveau quantité et dans tous les légumes racines que l'on entrepose pour l'hiver », explique Guy Milette, vice-président-directeur de Courchesne Larose, un des plus importants grossistes, importateurs et exportateurs de fruits et légumes frais au Canada.

Les légumes racines et les oignons seront donc vendus plus cher en épicerie cette année. Selon Guy Milette, les légumes racines coûteront de 20 à 40 % de plus que l’an passé. Les betteraves, quant à elles, sont deux fois plus chères qu’en 2023.

Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ), parle de pertes au champ catastrophiques en 2023.

Deux mots : changements climatiques. La saison a commencé par un gel au sol début juin. On a ensuite eu une courte période de sécheresse. Le tout a culminé avec des épisodes de pluie abondante aux mois de juillet et août. C’est du jamais-vu , détaille-t-il.

Les principales régions maraîchères du Québec ont été touchées, soit la Montérégie, Lanaudière, l’Estrie et le Centre-du-Québec. L’Ontario, principale productrice au Canada de légumes racines avec le Québec, a également souffert.

Les précipitations abondantes et le faible ensoleillement de l’été 2023 ont nui non seulement à la quantité de légumes récoltés, mais aussi à leur qualité.

Les quantités en entrepôt pour les périodes hivernales sont moindres que les années antérieures. Le produit récolté semble répondre aux standards de qualité, mais il peut se dégrader en entrepôt , explique Patrice Léger Bourgoin.

C’est l’excès d’eau qui affecte principalement la conservation des légumes : l’humidité entraîne une prolifération de différents champignons qui accélèrent la dégradation du produit.

Les carottes et les betteraves sont particulièrement susceptibles de pourrir en raison des pluies.

Cette année, on le voit particulièrement dans les oignons. On estime que 25 % des produits d’oignons rouges en entrepôt sont à risque , ajoute le directeur général de l’ APMQ .

Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, bureau du Québec, indique que de nombreux problèmes simultanés ont bouleversé la chaîne d’approvisionnement en alimentation dans la dernière année, que ce soit les changements climatiques, la guerre en Ukraine, les hausses du coût de l’énergie et de la main-d’œuvre, entre autres.

Il estime que les détaillants en alimentation ont fait des efforts considérables pour approvisionner toutes les régions du Canada et maintenir des prix raisonnables dans un contexte difficile.

L’inflation alimentaire a été moins pire au Canada que partout ailleurs dans le monde, et ce, malgré un territoire plus grand et une population plus faible , dit Michel Rochette.

Les légumes importés arriveront plus tôt

Peut-on envisager de manquer de légumes d’hiver dans les prochains mois? C’est sûr et certain qu’on ne va pas en manquer, estime Guy Milette. Par contre, les légumes ne viendront peut-être plus du Québec. Quand on termine la saison d'hiver ou la saison d'entreposage, on s'en va dans un légume qui est importé.

Les légumes importés arriveront plus rapidement en épicerie cette année, de deux à quatre mois plus tôt que prévu. En ce mois de février, on complète déjà l’écoulement des derniers volumes de certains légumes locaux, comme la carotte du Québec.

Le Canada, l'Ontario et les États-Unis n’ont pas eu de bonnes récoltes. On va devoir importer et aller de plus en plus loin pour avoir nos fruits et nos légumes.

L’autre mauvaise nouvelle, c’est que les légumes importés ne seront pas meilleur marché. Pour les produits importés, les coûts de transport et de logistique sont refilés aux consommateurs.

Les légumes importés arriveront plus tôt dans nos épiceries. Et ils ne seront pas moins chers.

On a des enjeux autour de l’accessibilité des fruits et légumes frais. L’augmentation des prix entraîne une baisse de la consommation, et c’est préoccupant pour une clientèle vulnérable , explique Patrice Léger Bourgoin.

Selon le directeur général de l’ APMQ , il ne faut pas baisser la garde sur notre autonomie alimentaire, puisqu’il y a des dangers à dépendre du marché d’importation. Ce marché a aussi des enjeux climatiques pour approvisionner ses consommateurs locaux , souligne-t-il.

Le plus gros danger qui guette le consommateur, c’est de tenir l'accessibilité aux produits pour acquise.

En entrevue à l’émission L’épicerie, André Lamontagne, ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, affirme que la production agricole de la dernière année a connu un débalancement assez incroyable .

Il va falloir s'adapter. [...] Le système alimentaire est très bien équilibré et c'est sûr que les Québécois ne manqueront pas de nourriture. Mais effectivement, cet été, on a [eu] des enjeux qui font en sorte qu'il est possible [...] qu'on ait à s'approvisionner davantage à l'extérieur, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait voir de façon systématique année après année , déclare-t-il.

Pour le grossiste Guy Milette, en attendant, la clientèle doit s’attendre à payer plus cher. Ça ne va pas aller en s'améliorant, jusqu'à la prochaine récolte qui, on l'espère, sera bien meilleure que 2022-2023 , lance-t-il.

Une bonne idée de faire des réserves? Il faut faire attention à ce qu'on veut acheter en quantité, parce que souvent, quand on a des problèmes de récolte comme on a eu cette année, la qualité des produits n'est pas nécessairement optimale et ne se porte pas à des conservations à long terme , explique Guy Milette.

Avec les informations de Myriam Fehmiu, Johane Despins et Élise Madé