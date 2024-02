Les micropauses, une façon d’éviter les blessures au travail, selon une étude

Prendre de petites pauses régulièrement au travail permettrait de prévenir de possibles blessures sans sacrifier la productivité, selon une étude.

Des chercheurs de l’Université de l’Alberta ont mesuré, à l’aide de capteur, la fatigue des participants de l'étude qui effectuaient des tâches manuelles répétitives.

Ils ont découvert que de prendre une pause, ne serait-ce que de 30 secondes ou d’une minute toutes les 10 minutes, avait une réduction significative sur la fatigue des muscles, ce qui peut réduire le risque de troubles musculo-squelettiques à long terme.

L’étude soutient que de petites modifications sur les lieux de travail peuvent être mises en œuvre, sans frais pour l’employeur pour permettre les micropauses. On croit que c’est possible, parce que ce n’est pas une pause de 10 minutes , note Hossein Rouhani, professeur associé au département de génie mécanique à l’Université de l’Alberta et l’un des auteurs de l’étude.

Publicité

Sur le long terme, les micropauses peuvent réduire le taux de blessure, un bénéfice financier pour l'employeur, soutient Hossein Rouhani.

Application en milieu de travail

Valérie Hervieux, candidate au doctorat en management à l’Université Laval, affirme que certaines entreprises peuvent être réticentes à l’idée d’instaurer les micropauses. [En prenant] une pause supplémentaire, on se dit, il va y avoir une perte d’efficacité et de productivité. Cependant, elle souligne que l'étude démontre que les travailleurs déplaçaient autant de boîtes, qu’ils aient pris une pause ou non.

La pression sociale peut être un autre frein à l’instauration des micropauses. Valérie Hervieux note qu’il est nécessaire que les dirigeants promeuvent et endossent cette pratique pour que les employées se sentent légitimes de la pratiquer.

C’est une solution très peu coûteuse, ça ne demande pas de matériel.

La doctorante estime également que cette pratique peut favoriser la perception des employées que l’entreprise se préoccupe de leur bien-être et de leur santé, ce qui peut être positif au niveau de la satisfaction au travail et de l’engagement.

Publicité

Valérie Hervieux, recommande aux entreprises de consulter leur personnel pour déterminer comment cette solution peut être adaptée pour répondre aux besoins des employées ainsi qu’au contexte de leur travail.

Pas que pour les travailleurs manuels

La doctorante souligne que les pauses peuvent également être bénéfiques pour les travailleurs de bureau. Le principe est le même, il y a une fatigue qui se crée , ajoute-t-elle.

Elle affirme qu'il est recommandé d'interrompre la position assise : il suffit de se lever, et de faire des exercices très légers. Certains le prescrivent à l'heure et d'autres, aux demi-heures.