Muskrat Falls : une tempête de verglas entraîne d’autres réparations

Des « conditions météorologiques extrêmes » entraînent d'autres réparations sur les lignes de transport de Muskrat Falls, selon Hydro Terre-Neuve-et-Labrador. Des pannes d'équipement touchent huit tours dans une région isolée de l'île et des dizaines de kilomètres de routes d'accès doivent être déblayés avant même de commencer les travaux.

La société de la Couronne indique que des problèmes mineurs , perturbant le système de communications du réseau Labrador Island-Link (LIL) mais non la distribution de l’électricité, ont été découverts le 10 février après une tempête de verglas.

Depuis le 16 février, une douzaine de travailleurs utilisent des équipements lourds pour déneiger deux routes d'accès menant aux pylônes endommagés, qui se situent à environ 25 km à l’ouest de la ville de Terra Nova.

La région est connue pour ses conditions météorologiques extrêmes , écrit Jill Pitcher, porte-parole d’Hydro T.-N.-L., dans une déclaration.

Publicité

Le cadre en acier au sommet des tours [...] où se trouvent les câbles de communication est tordu à cause du poids du verglas , explique-t-elle, en ajoutant qu’une enquête est en cours.

Les réparations commenceront jeudi

Hydro T.-N.-L. n'a pas voulu accorder d’entrevue, mais affirme que certains travaux préliminaires ont déjà été effectués pour sécuriser les tours endommagées.

Il faudra un mois de déneigement pour atteindre toutes les tours endommagées, selon l'entreprise Farrell's Excavating, qui s'occupe du déblayage. Hydro T.-N.-L. affirme cependant qu'elle sera en mesure de commencer les premières réparations à compter de jeudi.

Jill Pitcher n’a pas précisé le calendrier des travaux, mais souligne que malgré tout, il n’y a eu aucun impact sur le transport de l’électricité du barrage de Muskrat Falls vers Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

Une autre panne le 9 février

Selon Hydro T.-N.-L., l’incident n’est pas lié la panne survenue le 9 février, qui a paralysé le transport de l'électricité sur le LIL pendant environ 10 heures.

Publicité

Il a fallu deux jours avant que les lignes puissent transporter jusqu’à 450 MW d’électricité, soit la capacité maximale du LIL, depuis une autre panne, en décembre dernier, qui a perturbé les câbles sous-marins reliant le Labrador et Terre-Neuve.

Le LIL est censé transporter jusqu’à 900 MW d’électricité, mais n’en a jamais transporté plus que 700.

Jill Pitcher souligne que seulement 8 des 3223 tours du LIL , un réseau qui s’étale sur 1100 km entre le barrage de Muskrat Falls au Labrador et la région de Saint-Jean dans l'est de Terre-Neuve, ont été endommagées à cause de la tempête de verglas.

Malgré les récentes conditions météorologiques hivernales (vagues de froid, givre, chutes de neige et vents violents), notre nouvelle ligne de transport continue de fournir de manière fiable de l'électricité à l'île , soutient-elle.

L'automne dernier, Hydro T.-N.-L. a annoncé 28 millions de dollars en travaux sur quatre ans pour renforcer le LIL , qui a connu des pannes d'équipement à plusieurs reprises depuis sa mise en service. Des semaines de déneigement ont souvent été nécessaires avant même de commencer les travaux.

En juin dernier, la facture du projet Muskrat Falls a été évaluée à 13,5 milliards de dollars, soit environ le double de ce qui avait été promis lorsque le gouvernement provincial avait donné le feu vert au projet en 2012.