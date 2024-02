Deux femmes peuvent désormais s'inscrire comme parents sur le certificat de naissance de leur nouveau-né en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement provincial a fait cette annonce mercredi, journée à laquelle les changements apportés aux règles d'enregistrement des naissances pour les couples de femmes sont entrés en vigueur.

Colton LeBlanc, le ministre de Service Nouvelle-Écosse, explique que les anciennes règles permettaient difficilement à certains parents d'être légalement reconnus comme membres de la famille.

Ces changements permettront aux parents de se concentrer sur ce qui est le plus important : élever leur nouveau bébé , dit-il.

Le ministre de Service Nouvelle-Écosse, Colton LeBlanc.

Jusqu'à présent, les couples de femmes qui utilisaient un donneur de sperme connu pour concevoir devaient adopter pour que les deux parents soient inscrits sur l'acte de naissance de leur enfant. Cette règle ne s'appliquait pas aux familles qui utilisaient un donneur anonyme.

Dans les situations où il existe un donneur de sperme connu, un accord juridique doit être signé par le donneur avant la conception du bébé afin de garantir la clarté juridique sur qui a les droits parentaux , indique la province.

Les familles qui ont déjà un accord de filiation avant la conception n'auront pas à passer par le processus d'adoption, précise le communiqué.

Les couples qui ont recours à une mère porteuse auront toujours besoin d'un accord de maternité de substitution signé avant la conception du bébé.

Un autre changement s'applique aux familles utilisant une mère porteuse pour concevoir. Ces couples auront toujours besoin d’un accord de maternité de substitution signé avant la conception du bébé. Cependant, en vertu des changements, ils pourront demander à Statistiques de l'état civil d'inclure les noms des parents d'intention sur la déclaration de naissance sans ordonnance du tribunal.

Selon la province, 27 couples de femmes ont déclaré une naissance par procréation assistée en 2023, et 14 bébés nés d’une mère porteuse ont été inscrits cette année-là.

Le fait de nommer les deux parents sur la déclaration de naissance et sur l'acte de naissance permet aux deux parents de demander un numéro d'assurance sociale, de prendre des décisions médicales et juridiques concernant leur enfant et de demander un passeport, indique la province.

Le coût pour obtenir un accord de filiation avant la conception est d'environ 1000 $ alors qu’une demande d'adoption au tribunal peut s'élever à 5000 $ ou plus.

Avec les informations d'Anjuli Patil de CBC