Une femme de 29 ans arrêtée dans une saisie de stupéfiants à Rouyn-Noranda

La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'une femme de 29 ans, mardi dans le quartier Cadillac à Rouyn-Noranda, lors d'une saisie de stupéfiants.

Selon ce que rapporte la SQ, les policiers et les enquêteurs du poste de Rouyn-Noranda ont effectué deux perquisition au cours de cette opération, la première dans le véhicule de la suspecte, la deuxième dans sa résidence.

« C'est à la suite d'informations reçues du public que les policiers ont intercepté un véhicule en direction de Rouyn-Noranda, dans le secteur de Cadillac. La propriétaire du véhicule a été arrêtée et des stupéfiants ont été trouvés et saisis dans son véhicule », indique la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« La résidence de la femme, située sur l'avenue Desneiges à Rouyn-Noranda, a également été perquisitionnée et des stupéfiants y ont aussi été saisis », ajoute-t-elle.

La suspecte a comparu mardi par voie téléphonique au palais de justice de Val-d'Or. Des accusations reliées à la possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic ont été déposées contre la femme. « Elle a été gardée détenue pour la suite des procédures », signale la sergente Fournier.

Celle-ci précise que cette opération a mené à la saisie de plus d'un kilo de cocaïne, plus de 100 comprimés de méthamphétamine, plus de 20 grammes de champignons magiques, d'un pistolet à impulsion électrique (Taser gun), d'une arme blanche, près de 1000 dollars en devises canadiennes et de matériel servant à la vente de stupéfiants.