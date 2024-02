Ottawa ajoute 15 M$ à la lutte contre le vol de véhicules

Le gouvernement fédéral alloue 15 millions de dollars de plus afin de lutter contre le vol de voitures, qui connaît une croissance fulgurante au pays dans les dernières années.

Cette aide financière s'ajoute aux 28 millions de dollars annoncés par le ministre de la Sécurité publique Dominic LeBlanc au début du mois de février pour détecter et retrouver des véhicules volés avec de nouveaux outils technologiques et pour offrir un plus grand appui aux agents qui font les inspections des conteneurs dans les ports.

De ce nouveau montant, 9,1 millions de dollars seront versés aux forces policières provinciales, territoriales et municipales afin qu’elles puissent prendre en charge plus de véhicules détenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

De plus, 3,5 millions de l'enveloppe seront consacrés au projet conjoint avec Interpol sur la criminalité transnationale liée aux véhicules volés. Cela permettra au Canada d' améliorer le partage d’informations et les tactiques d’enquête afin d'identifier et de récupérer des véhicules et [des] pièces volés dans le monde entier , selon le ministre LeBlanc.

Finalement, 2,4 millions de dollars seront alloués au ministère de la Sécurité publique afin de coordonner les efforts des différents partenaires, gouvernements, milieux policiers, constructeurs automobiles et compagnies d’assurances.

Ouvrir en mode plein écran Les vols de voiture auraient plus que doublé dans les trois dernières années à Montréal, selon la mairesse Valérie Plante. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / welcomia

Le rôle des policiers

Lors de l'annonce faite à Montréal, tant le ministre LeBlanc que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont insisté sur l'importance du travail des policiers dans le succès de la lutte contre le vol de voitures.

Mme Plante a souligné le démantèlement d'un réseau d'exploitation de vols de véhicules par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) la journée même de l'annonce, mettant en lumière l'importance du problème et le travail des policiers.

Le directeur du SPVM , Fady Dagher, a commenté ce démantèlement, soulignant que neuf personnes âgées de 27 à 64 ans et provenant des régions de Montréal et de Lanaudière ont été arrêtées. Il ajoute que 21 véhicules ont été récupérés sur un total de 55, visés par l'enquête.