8 h 15 : vêtues de leur manteau rouge, deux patrouilleuses arpentent les pistes du mont Bellevue pour la première fois de la journée. Elles balisent les pistes qui seront bientôt bondées d’élèves de l’École secondaire Mitchell-Montcalm.

9 h : les élèves envahissent la montagne. Dans le local des employés, une autre patrouilleuse vient prêter main-forte à l’équipe en place. La cheffe de la patrouille, Sabrina Nadeau, lui donne les indications de la journée. Elles échangent des blagues à travers le bruit des walkies-talkies.

Alors que la pénurie de main-d'œuvre touche tous les domaines, il s’agit d’une année record pour la patrouille du mont Bellevue. Habituellement, on a une équipe entre 15 et 18 personnes. On a reçu au-dessus de 45 demandes. Donc constituer trois équipes, c’est un record , mentionne fièrement le gestionnaire de la patrouille de ski du mont Bellevue, François Salvail.

Ouvrir en mode plein écran Alors que les Sherbrookois se rendent au travail, les patrouilleuses sont déjà à l'oeuvre sur les pistes du mont Bellevue. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Selon lui et Sabrina Nadeau, plusieurs facteurs expliquent ce succès. Ils soutiennent que le mont Bellevue est une montagne de proximité et que les différentes initiatives effectuées dans les dernières années pour recruter du personnel ont porté fruit. Ce sont des emplois, ce n’est pas une patrouille de ski bénévole , mentionne François Salvail.

On a des activités sociales qui ont lieu en début et en fin de saison. On essaie de constituer une belle équipe, une belle chimie pour faire un lieu agréable où travailler et avoir un bon sentiment d’appartenance.

Ouvrir en mode plein écran Sabrina Nadeau fait partie de la patrouille depuis 8 ans. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Pour celui qui est également responsable des surveillants dans les arénas et des sauveteurs de piscines de la Ville, aujourd'hui, il faut faire preuve de flexibilité au niveau des horaires et miser sur la synergie entre les employés pour former une équipe stable.

Si on ne fait pas ça, malheureusement on va faire face à une pénurie de main-d’œuvre et pour la Ville, ce qui est difficile c'est que la pénurie de main-d’œuvre égale bris de service, explique-t-il. Et ça, c’est ce que l’on ne veut pas, les gens veulent venir faire du ski, veulent aller se baigner donc on n'a pas le choix, il faut vraiment travailler en amont.

Ouvrir en mode plein écran « Ça a quand même été un travail d’au moins 5 ans avec la restructuration de la Ville que l’on devient des employés rémunérés au lieu de bénévoles », mentionne Sabrina Nadeau. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Une équipe qui sort du lot

Plusieurs des patrouilleurs du mont Bellevue ont reçu des distinctions tant au niveau provincial que national. L'an dernier, le mont Bellevue a mis la main sur le titre de station de l'année des Cantons-de-l'Est.

C'est une grosse fierté, surtout quand on a vécu toute la restructuration, les changements. Justement, on se battait contre Orford, Owl's head qui ont des sous-bois et du haut niveau de ski. Ils ont de grosses équipes aussi , ajoute fièrement la cheffe de la patrouille qui vise ce titre à nouveau cette année.

On est peut-être une petite équipe, mais on a un esprit d'équipe justement.

Ouvrir en mode plein écran « Je pense que c’est le travail de quelques années qui fait vraiment une bonne différence », mentionne François Salvail, gestionnaire de la patrouille de ski du mont Bellevue. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

À titre d'exemple, Sabrina Nadeau se souvient de la dernière Nuit blanche organisée à la montagne. J’avais 11 patrouilleurs pendant la soirée et j’en avais juste quatre d’assignés officiellement. Les autres étaient bénévoles et ils sont juste venus en gang.

Ouvrir en mode plein écran « Je te dirais que cet hiver, c’est une belle saison d’exemple que tous les matins, tu as quelque chose à faire », lance la cheffe de la patrouille, Sabrina Nadeau, en faisant référence à l’hiver en dent de scie que connaît l’Estrie. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland