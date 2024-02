Mardi soir, une réunion a réuni le député libéral d’Annapolis Carman Kerr et les pompiers de la caserne d’Annapolis Royal. Ils voulaient sonner l'alarme sur le manque de services d’urgences dans la région après un grave accident de la route survenu le 15 février. Les pompiers ont attendu l’ambulance durant deux heures.

Après les événements survenus dans la soirée du 15 février, les pompiers d’Annapolis Royal avaient besoin de s’exprimer publiquement.

Ce jour-là, un accident de la route a lieu à Hitchfield en Nouvelle-Écosse. Une voiture est impliquée et selon la GRC , le conducteur aurait été sous l'effet de l’alcool.

Les quatre personnes à bord dont trois enfants sont gravement blessés, et les pompiers qui interviennent doivent attendre deux heures avant de voir une ambulance arriver.

Un des enfants, âgé de 11 ans, est transporté en avion LifeFlight à Halifax. Les deux autres enfants de 4 et 9 ans ainsi que le conducteur de 37 ans sont conduits à l’hôpital en ambulances.

La province utilise des avions pour faire face au manque d'ambulances routières dans certaines communautés. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Pour Alex Cranton, chef adjoint du service des pompiers volontaires d'Annapolis Royal, cette attente de plus de deux heures n'est pas inhabituelle dans la région.

Autrefois, il y avait une pénurie d'ambulances de temps en temps, mais aujourd'hui, il semble que ce soit tous les jours , indique-t-il. Nous avons besoin d'un plus grand nombre d'ambulances et d'un hôpital plus proche de notre région.

Des services inaccessibles aux urgences vitales

Autour de l’accident, les services d’urgences étaient indisponibles. Celui du centre de santé communautaire d’Annapolis, situé à environ 20 minutes en voiture du lieu de l’accident, a été fermé en 2022 et remplacé par un centre de traitement d’urgence qui ne prend pas en charge les urgences vitales.

Le service de l’hôpital de Digby était aussi fermé et celui de l’hôpital commémoratif des soldats de Middleton également. Ce dernier n’est ouvert que du lundi au jeudi en matinée et ne prend en charge que certains types de soins.

Ces critères incluent des signes vitaux normaux et la capacité du patient à s'asseoir en toute sécurité sur une chaise ou un fauteuil roulant. Les patients en situation critique, nécessitant une stabilisation et un soutien, devront probablement être réacheminés vers un autre hôpital par les services de santé d'urgence , explique Jennifer Lewandowski, porte-parole de Santé Nouvelle-Écosse, dans un communiqué.

Santé Nouvelle-Écosse ajoute également travailler pour ouvrir les urgences de Middleton 24 heures sur 24.

En septembre 2023, un rapport du Bureau du vérificateur général a indiqué que les délais d'intervention des ambulances augmentaient en raison de la fermeture des services d'urgence. Cela signifie que les ambulances doivent parcourir de plus grandes distances pour amener leurs patients à des soins médicaux.

Et la situation s’aggrave dans la province. Le nombre d’heures de fermetures des services d’urgences en Nouvelle-Écosse a atteint un record en 2022-2023. Selon des chiffres que Radio-Canada a compilés, les urgences ont été fermées près de 80 000 heures dans la province.

Le nombre de décès de patients dans les salles d'urgences des hôpitaux de la Nouvelle-Écosse est aussi en augmentation; 558 personnes sont mortes dans ces conditions en 2022, un chiffre en hausse de 10% et le plus élevé depuis 6 ans.

Des mesures sans effet pour l'instant

Le député d'Annapolis, Carman Kerr, estime que l'absence de soins d'urgence dans la région est injuste pour les ambulanciers et les pompiers volontaires.

Carman Kerr est le député libéral d'Annapolis. ll est à l'initiative de cette rencontre avec les pompiers. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Je ne veux pas que cette question soit politisée. Je voulais simplement que les choses soient réglées , estime l’élu.

Un certain nombre de mesures ont déjà été prises dans la province pour s'assurer que nous augmentons le soutien des ambulances dans la province , répond Colin Stevenson, membre du ministère de la Santé.

Parmi les mesures : l'achat d'un nouvel avion LifeFlight pour les transports non critiques. Les subventions pour les frais de scolarité et l'extension des zones de formation paramédicale annoncée l'an dernier devraient également aider le système, ajoute le gouvernement.

Malgré tout, ces situations qui se répandent dans la province ont un impact sur la santé des pompiers.

Au cours de la réunion, le chef David McCormack , de la caserne de pompiers de Bear River , a raconté comment son équipe et lui ont dû attendre plus de quatre heures l’arrivée d’une ambulance alors qu’ils portaient secours à une femme qui avait le fémur et la hanche cassés.

Lorsque nous sommes arrivés, nous l'avons installée aussi confortablement que possible et nous avons dû écouter cette femme hurler de douleur pendant quatre heures et demie , a raconté le pompier.

Les traumatismes que nous voyons ne sont pas différents de ceux que n'importe qui d'autre voit, sauf que nous sommes des pompiers de première ligne. Quand tout le monde s'enfuit. Nous arrivons en courant , a ajouté Alex Cranton. Vous devez réparer cela.