Québec accorde une aide de 19 millions de dollars à Nova Bus

Québec a accordé un soutien financier de plus de 19 millions de dollars à Nova Bus pour « améliorer sa productivité » et « assurer la pérennité de ses opérations » tandis que le fabricant d'autobus se prépare à réduire ses effectifs de 125 personnes d'ici janvier 2025.

Le gouvernement octroie un prêt pardonnable de 19,1 millions de dollars à Nova Bus par le biais d'Investissement Québec en vertu d'un décret adopté le 31 janvier, selon la Gazette officielle du Québec publiée mercredi.

Le prêt vise à améliorer la productivité de ses usines situées sur le territoire de la ville de Saint-Eustache et de la municipalité de Saint-François-du-Lac et assurer la pérennité de ses opérations , selon le décret.

Quelques jours après l'adoption du décret, Nova Bus a annoncé à ses employés qu'elle comptait réduire ses effectifs de 125 postes à son usine de Saint-Eustache d'ici la fin de l'année.

Publicité

Nova Bus avait alors expliqué que l'annonce était liée à la décision de fermer son usine de Plattsburgh et de se concentrer sur le marché canadien. Le changement de stratégie nécessitait un ajustement des effectifs.

Nova Bus assurait que la réduction des effectifs n'aurait pas d'effet sur les contrats québécois de l'entreprise et que les postes touchés étaient liés aux activités à Plattsburgh.

Nova Bus a obtenu un contrat de 2,1 milliards de dollars au printemps dernier pour construire 1229 autobus électriques pour le compte de 10 sociétés de transport collectif du Québec.

L'entreprise compte 1350 employés dans ses usines de Saint-Eustache et de Saint-François-du-Lac.

Il n'a pas été possible d'obtenir une réaction immédiate de Nova Bus et du cabinet du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, contactés plus tôt en avant-midi.