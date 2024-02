Lors de son premier événement en direct de l’année, Nintendo a présenté une vingtaine de titres en développement par ses partenaires pour sa console Switch. Parmi ceux-ci, deux exclusivités de Xbox intégreront le catalogue du géant japonais : Grounded et Pentiment.

Grounded et Pentiment

Le chef de la division de jeux vidéo Xbox de Microsoft Phil Spencer dévoilait la semaine dernière que seuls quatre jeux exclusifs à sa console feront leur entrée sur les appareils concurrents PlayStation 5 et Nintendo Switch, remplissant ainsi une partie de ses promesses en lien avec le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. Phil Spencer avait toutefois gardé le nom des jeux secrets.

Ouvrir en mode plein écran Phil Spencer, chef de la division de jeux vidéo de Microsoft. Photo : Xbox

C’est Nintendo qui a finalement dévoilé l’identité de deux d’entre eux mercredi : Grounded et Pentiment. Aucun signe par contre de Hi-Fi Rush, ce jeu de rythme lancé en surprise en 2023 qui avait été identifié par plusieurs sites spécialisés, dont The Verge, comme étant de ceux qui allaient s’étendre aux autres consoles.

Pentinent, un jeu de rôle et d'aventure en 2D, fait son entrée dès jeudi sur la Nintendo Switch. Les fans du jeu de survie coopératif Grounded devront attendre le 16 avril pour lancer une partie.

Epic Mickey: Rebrushed

L’une des annonces majeures de l’événement est Epic Mickey: Rebrushed, la nouvelle version du jeu à succès de la souris de Disney, sorti en 2010 sur la console Wii. Les joueurs et les joueuses y plongent dans un monde inspiré des grands classiques de Disney, musique incluse.

Des améliorations sont prévues au niveau du graphisme, certes, mais aussi des capacités de Mickey Mouse, qui aura droit à un nouvel ensemble de compétences, d’après Nintendo.

Le géant nippon n’a toutefois pas révélé de date de sortie pour son jeu, seulement une fenêtre de 2024. Dans la bande-annonce, on peut voir Mickey Mouse traverser un portail qui affiche la date du 25 mars, et plusieurs internautes l’ont montré du doigt. Ne reste qu’à patienter pour voir s’il s’agit d’un indice sur le lancement du jeu, ou d’un simple clin d'œil au jeu original.

Super Monkey Ball Banana Rumble

Dix ans après le dernier titre, une nouvelle aventure se prépare pour AiAi de la série Super Monkey Ball. Dans ce jeu de plateforme en 3D, les joueurs et les joueuses contrôlent un petit singe dans une boule, qui collecte des bananes sur son chemin, rempli de pièces.

Parmi les nouveautés, on compte un nouveau mode coopératif en ligne, où 16 personnes pourront s’affronter.

Le jeu sera lancé en exclusivité sur la console Nintendo Switch le 25 juin prochain.

Endless Ocean Luminous

Nintendo a annoncé le retour de son jeu vidéo d’exploration sous-marine Endless Ocean Luminous, lancé à l’origine sur la console Wii.

Les adeptes de fonds marins y découvriront à la nage la Mer voilée, une zone inexplorée qui change à chaque partie lancée. Un mode multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes est également prévu.

La sortie du jeu est prévue le 2 mai prochain sur la console Nintendo Switch.

Star Wars Battlefront

Les fans de la Guerre des étoiles ont de quoi célébrer : les deux jeux vidéo originaux de Star Wars Battlefront 2004 et Star Wars Battlefront II 2005 feront leur entrée sur les plateformes modernes Nintendo Switch, Xbox, PlayStation et Steam.

En plus de mener des combats en campagnes en solo et des parties multijoueurs en mode local, le titre pourra désormais accueillir jusqu’à 64 joueurs et joueuses en ligne à partir du 14 mars prochain.

Rare fait son entrée sur Nintendo Switch Online

