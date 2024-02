C’est contre les Coyotes de l'Arizona, dans la ville où il a grandi, que le joueur de centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a franchi la barre des 50 buts pour la deuxième fois de sa carrière, mercredi soir.

Il a aussi compté son 51e but au cours de la même rencontre où les Maple Leafs ont vaincu les Coyotes 6-3.

L’attaquant des Maple Leafs est le premier joueur depuis Mario Lemieux à marquer 50 buts en moins des 60 premiers matchs d'une saison, atteignant le plateau en seulement 54 rencontres. Le Magnifique avait réalisé l'exploit lors de la saison 1995-1996.

Ces 54 rencontres pour atteindre le plateau de 50 buts constituent aussi un record d'équipe chez les Leafs. Auston Matthews avait déjà marqué 51 buts en 50 matchs en 2021-2022, mais il avait atteint la marque en cours de saison et non lors des 50 premiers matchs de son équipe.

Aucun autre joueur n'a encore dépassé le seuil des 40 buts cette saison.

Ouvrir en mode plein écran Sam Reinhart des Panthers de la Floride est au deuxième rang des compteurs de la LNH avec 39 buts. Photo : Associated Press / Marta Lavandier

Le joueur de 26 ans devient seulement le deuxième joueur de l’histoire des Maple Leafs à franchir la marque des 50 buts à deux reprises. L’autre, c’est Rick Vaive qui avait marqué 50 buts lors de trois saisons consécutives au début des années 1980.

Seulement quatre joueurs des Maple Leafs ont marqué 50 buts en une saison. Les deux autres à accomplir l’exploit sont Dave Andreychuk qui a marqué 53 buts en 1994 et Gary Leeman qui a compté 51 buts en 1991.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-capitaine des Maple Leafs Rick Vaive marque son 50e but de la saison contre les Blues de Saint Louis, le 24 mars 1982. Photo : La Presse canadienne / Julien LeBourdais

Matthews devient le 47e joueur de l’histoire du circuit à accomplir l’exploit à deux reprises.

Seulement trois autres joueurs actifs de la LNH ont marqué 50 buts à plus d’une reprise. Leon Draisaitl des Oilers a marqué 50 buts à trois reprises et Steven Stamkos à deux reprises. Alex Ovechkin a atteind la marque de 50 buts au cours de neuf saisons; c’est d’ailleurs lui qui détient le record du plus grand nombre de saisons de 50 buts, un record qu’il partage avec Mike Bossy et Wayne Gretzky.

S’il continue dans sa lancée, Auston Matthews pourrait devenir le premier joueur depuis 1993 à marquer plus de 70 buts dans une saison. En 1992-1993, deux joueurs avaient atteint ce plateau. Teemu Selänne, alors qu’il était une recrue avec les Jets de Winnipeg, avait marqué 76 buts et le Russe Alexander Mogilny avait fait de même pour les Sabres de Buffalo.

Ouvrir en mode plein écran Teemu Selänne détient le record du plus grand nombre de buts en une saison pour une recrue, avec 76 en 1992-1993. Photo : La Presse canadienne / Phil Snell

Quelque 4600 spectateurs ont assisté au match au Mullett Arena mercredi soir. Il s'agit de la plus petite foule à avoir été témoin d’un 50e but en une saison par un joueur de l’histoire de la LNH .

Quatre équipes de la LNH , soit le Wild du Minnesota, les Blue Jackets de Columbus, les Devils du New Jersey et les Prédateurs de Nashville n’ont jamais eu de marqueur de 50 buts en une saison.

Le premier joueur à réussir l'exploit de marquer 50 buts dans une saison a été Maurice Richard en 1944. Le numéro 9 des Canadiens de Montréal avait compté 50 buts en 50 rencontres. Aucun joueur du Tricolore n'a atteint la barre des 50 buts en une saison depuis Stéphane Richer en 1988.