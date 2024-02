William Lamoureux et son violon en tournée avec Charlotte Cardin

Formé au violon classique au Conservatoire de musique de Gatineau, William Lamoureux a toujours eu plus d’une corde à son arc. Après avoir accompagné de son archet la chanteuse country Gabrielle Goulet à ses débuts, composé, écrit des arrangements et fait partie de plusieurs groupes de jazz, soul et folk au fil des ans, voilà qu’il se frotte au répertoire pop de Charlotte Cardin.

Établi à Toronto depuis 2013, William Lamoureux a été approché par un ami violoncelliste pour remplacer un autre violoniste au sein de l’ensemble de cordes Strings From Paris et prendre part à la tournée 99 Nights de l’auteure-compositrice-interprète québécoise, que personne ne connaissait [...] à Toronto , mentionne le musicien.

Ouvrir en mode plein écran L’ensemble de cordes Strings From Paris, auquel s’est greffé William Lamoureux pour la tournée, accompagne Charlotte Cardin sur huit pièces, comme lors du spectacle du 6 février dernier, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Rose Nantel

Pendant une des chansons, Next to You, j’ai un solo improvisé, à la fin du concert. Ça, c’est un grand honneur , fait valoir celui qui a entre autres joué pour Alessia Cara et Lido Pimienta, et travaillé avec la compagnie de danse Rubberband et Nelly Furtado.

Du Billy Love Band à ceryyse

Sur une base personnelle, William Lamoureux a également été à la tête du Billy Love Band. Billy Love a d’ailleurs raflé le Prix de la chanson populaire du Festival international de la chanson de Granby, en 2014, avec sa pièce Le set carré des indignés.

Ouvrir en mode plein écran Le violoniste d’origine gatinoise William Lamoureux Photo : Gracieuseté de William Lamoureux / Zac Turgeon

Plus récemment, il a également formé le duo ceryyse avec son complice Benaias Lemma. Grâce à son projet de pop orchestrale et cinématographique intitulé Je sais qu’au fond de mon âme se trouve un jardin, ceryyse a décroché quatre nominations aux prix Trille Or, l’an dernier.