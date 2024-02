Des tableaux conçus pour parler avec les yeux

Pour sa première exposition à Québec, l'artiste-peintre Emilie Castonguay, originaire de la Côte-Nord, présente une vingtaine de tableaux où le regard des personnages apparaît comme un élément central et captivant. On y reconnaît également un goût pour les couleurs pimpantes ainsi que pour le fleuve et les plages de son enfance.

La plupart du temps, Emilie Castonguay commence par peindre les yeux des hommes et des femmes qu’elle représente.

Je mets le plus d'énergie et de temps sur le regard. C'est ce que j'aime le plus, souligne l’artiste. Mes personnages nous fixent du regard [...] Ça invite justement à un moment peut-être d'introspection, comme un regard sur soi, sur l'autre. Un effet miroir, peut-être!

Ouvrir en mode plein écran Deux tableaux récents exposés au Théâtre Petit-Champlain, à Québec, dont l'œuvre «Pensées intrusives», à gauche. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Celle qui s’intéresse à la psyché humaine s’amuse à illustrer l'état d'esprit de ses personnages.

J'aime essayer de trouver des images pour représenter une pensée. Par exemple, dans notre vie courante, quand on est submergé par notre mental, les pensées, quand on pense au lunch qu'on n’a pas fait, à l'épicerie qu'on doit faire. C'est un peu ce que j'ai essayé de représenter avec la toile Pensées intrusives. Les poissons deviennent ces pensées-là, qui nous mangent la tête quasiment , illustre-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Plus rarement, l'artiste illustre des personnages qui regardent au loin. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Plusieurs œuvres de cette exposition sont tirées d'une série intitulée Refuges intérieurs. Elles puisent dans les images qui relient Emilie Castonguay à sa Côte-Nord natale.

Refuges intérieurs, c’est un peu cette idée de quand on part marcher sur la plage, surtout sur la Côte-Nord, et qu'on se retrouve seule dans cette espèce de nature luxuriante, immense, puis qu'on se sent tout petit. Et que là, on a des moments d'introspection, peut-être. Moi, ce qui me donne de la force, c'est de me réfugier dans ces souvenirs-là. La plage, le fleuve, j'y suis très attachée , explique l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran Emilie Castonguay au Théâtre Petit-Champlain, à Québec, sa ville d'adoption. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Emilie Castonguay aime voyager. C’est d’ailleurs au retour d’un voyage au Mexique, durant lequel elle a réalisé une murale extérieure, en 2016, qu’elle a pris la décision de se lancer dans le monde de la peinture.

C'était la première fois que je peignais pour d’autres, et ça m’a donné la piqûre , se remémore-t-elle.

Pour l’exposition qui sera accessible jusqu’à la mi-avril, entourant la présentation des spectacles, au Théâtre Petit-Champlain, Emilie Castonguay a produit quelques tableaux inspirés d’un voyage récent au Guatemala. L’artiste a choisi de privilégier une certaine neutralité dans les expressions faciales de ses sujets.