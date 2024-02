De la soupe et des tentes comme sensibilisation

Que ce soit le coût des logements ou de la nourriture, l’inflation a des conséquences sur le budget de nombreuses personnes. Un regroupement d’organismes de la région a voulu mettre la lumière sur ces problèmes en organisant une soupe populaire et en déployant symboliquement un campement de tentes dans un parc du centre-ville de Trois-Rivières.

L’activité du Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie a eu lieu mardi, à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale.

C’est pour démontrer que la hausse du prix de la nourriture est en train d’avoir un impact direct sur la qualité de vie des gens ici à Trois-Rivières, mais aussi partout en Mauricie et pour les tentes, c’est pour démontrer qu’on a la pire crise du logement, on parle ici à Trois-Rivières d'un taux d’inoccupation de 0,4 %, c’est du jamais vu , a déclaré le coordonnateur du Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie, Marc Benoît.

Il estime que la hausse des loyers n’est pas étrangère à la difficulté à s’alimenter de manière saine. Où les gens commencent à couper, c'est malheureusement au niveau de la qualité de la nourriture et la quantité , fait-il remarquer.

Ouvrir en mode plein écran Des tentes ont été installées en guise de symbole de la crise de logement mardi au parc Champlain, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

L’événement a aussi permis de rappeler que la pénurie de logements est aussi une réalité en milieu rural et dans les communautés autochtones.

Dans les régions plus rurales, il y a beaucoup moins de logements, c'est beaucoup plus des maisons unifamiliales, donc, en partant, on avait déjà un déficit de logements et les maisons se sont vendues très, très, très rapidement pendant la pandémie. Là, il y a non seulement plus de maisons unifamiliales, mais plus de logements et encore moins de logements salubres , explique la directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Mékinac, Geneviève Ricard.

C’est courant qu’il y ait deux parents avec, mettons, deux enfants dans une chambre, puis il y a quatre chambres, ça commence à être serré dans nos maisons, puis ça fait longtemps qu'on déplore qu'on manque de logements dans nos communautés , témoigne la résidente de Wemotaci Alexandra Awashish.

D’après le reportage d’Eugénie Larente-Richer