Les trois partis d'opposition à Queen's Park et des regroupements d’employés demandent au gouvernement provincial de mettre en place une loi pour mieux protéger les élus et les employés municipaux contre la violence et le harcèlement au travail.

Les néo-démocrates, les libéraux et les verts ont tenu un point de presse conjoint à Queen's Park mercredi pour mettre en lumière l'inaction des progressistes-conservateurs dans le dossier.

À l'heure actuelle, il y a peu ou pas de conséquences pour les élus municipaux qui harcèlent ou intimident leurs collègues conseillers ou même des employés de la Ville.

Dans certains cas, les élus municipaux ontariens qui perpétuent ce type de violence peuvent faire face à une perte de salaire allant jusqu'à 90 jours. On ne peut toutefois pas les empêcher de siéger au conseil, ils ne deviennent pas inadmissibles à la réélection et ne sont pas révoqués.

Cela doit changer , a lancé Marit Stiles, la cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario, lors de la conférence de presse.

La cheffe du Parti libéral de l’Ontario, Bonnie Crombie, a rappelé que le député d’Orléans, Stephen Blais, a déposé un projet de loi visant à mettre fin au harcèlement et aux abus des dirigeants locaux.

J’étais profondément déçu que le gouvernement [de Doug Ford] vote contre [le projet de loi] du député Stephen Blais sur la question , a renchéri le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner, demandant au gouvernement d’agir cette année.

Les partis d'opposition et des associations d'employés réclament l'adoption rapide d'un projet de loi pour proscrire certains comportements.

Ils demandent à ce que les conseillers scolaires soient aussi visés par le projet de loi.

Selon David Arbuckle, le directeur général de l'Association of Municipal Managers, Clerks and Treasurers of Ontario [Association des gestionnaires, greffiers et trésoriers municipaux de l'Ontario, traduction libre] (AMCTO), un organisme qui représente plus de 2000 travailleurs municipaux, les relations entre les élus et le personnel municipal sont de plus en plus conflictuelles .

Le groupe souhaiterait entre autres que le code de conduite comporte une formation obligatoire pour les élus et que les commissaires à l'intégrité ainsi une plus grande indépendance.

Le personnel municipal a besoin d'un endroit vers lequel se tourner pour obtenir des conseils et du soutien lorsqu'il s'agit d'interactions problématiques ou gênantes avec les membres du conseil , note David Arbuckle.

Le gouvernement de Doug Ford n'a pas laissé savoir qu'elles étaient ses intentions, mais assure étudier la question.