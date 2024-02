The Smashing Pumpkins, Justice et T-Pain seront à Osheaga cet été

Après avoir annoncé ses têtes d’affiche en novembre dernier, le festival de musique Osheaga a dévoilé mercredi sa programmation complète. Entre les vedettes internationales The Smashing Pumpkins, Justice et T-Pain, plusieurs artistes du Québec seront mis en lumière, dont CRi, Clay and Friends, Léonie Gray, Planet Giza et le nouveau duo de punk DVTR.

Ces noms s’ajoutent aux têtes d’affiche qui donneront le ton des trois jours du festival, qui se tiendra du 2 au 4 août au Parc Jean-Drapeau à Montréal : Noah Kahan le vendredi, Green Day le samedi et SZA le dimanche.

Le jour d'ouverture du festival accueillera également le rappeur britannique Skepta, pionnier du grime, le groupe d’électropop nord-irlandais Two Door Cinema Club, le groupe féminin de punk Sleater-Kinney et le groupe de rock Blonde Redhead. C’est également ce jour que se produira Léonie Gray, chanteuse soul et R&B née à Lavaltrie.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Un équilibre entre le rock, le punk, le rap et l’électro

Le samedi 3 août sera un voyage dans le temps, avec le passage des Smashing Pumpkins qui n’ont pas foulé la scène d’Osheaga depuis 2007, lors de la deuxième édition du festival. Les nostalgiques pourront aussi voir le légendaire groupe de punk Rancid, qui roule sa bosse depuis 1991.

Le public pourra aussi danser au rythme des chansons des rappeurs T-Pain et Denzel Curry, de la musique électronique de Martin Garrix et Soul Clap, ainsi que du punk délirant de DVTR, nouveau groupe de punk montréalais composé de JC Tellier (Gazoline) et Laurence Giroux-Do, chanteuse de Le Couleur. Le duo a lancé son premier microalbum, BONJOUR, le 10 novembre dernier.

À surveiller également le samedi, les prestations du producteur québécois CRi, du chanteur d’Ottawa TALK et des rockeurs de Los Angeles The Linda Lindas.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

SZA, Justice et Clay and Friends pour la journée de clôture

Le dimanche 4 août sera marqué par la présence de SZA, lauréate de quatre prix Grammy, ainsi que du duo d’électro français Justice, qui lancera son quatrième opus Hyperdrama le 26 avril, huit ans après Woman (2016).

La journée de clôture d’Osheaga accueillera également le groupe britannique de soul-funk Jungle, le groupe montréalais Clay and Friends et le groupe de punk de Toronto Alvvays, qui était en nomination aux derniers prix Grammy. À souligner aussi : le passage du rappeur canadien Cadence Weapon et le trio de hip-hop montréalais Planet Giza.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Les passes de trois jours pour Osheaga sont déjà en vente. Les billets journaliers le seront à compter de vendredi, 10 h.