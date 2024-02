Une responsable du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l'Ontario affirme que des travaux sont en cours pour élaborer un programme qui répond aux préoccupations concernant l'exposition des pompiers forestiers à la fumée, mais un chef du syndicat reste méfiant.

La directrice générale du MRNF , Stephanie Maragna, répondait à une recommandation déposée en janvier par un comité mixte de santé et sécurité, qui demandait à la province d'en faire davantage pour informer, éduquer et protéger les pompiers forestiers contre l'exposition aux toxines.

CBC a obtenu une copie de la réponse de Mme Maragna selon laquelle il y aura un programme formel pour répondre de manière appropriée aux préoccupations associées à l'exposition à la fumée .

Elle a également remercié le comité d'avoir soulevé les préoccupations, mais n'a pas fourni de détails sur la date à laquelle le programme sera prêt ni sur ce qu'il comprendra.

Noah Freedman est vice-président de la section locale 703 du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) et chef d'équipe de lutte contre les incendies de forêt au MRNF .

Il craint que la réponse de Mme Maragna signifie que tout changement n'arrivera pas à temps pour la prochaine saison des incendies de forêt.

Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils reconnaissent les propriétés cancérigènes et toxiques des émissions des incendies de forêt et qu'ils informent leur personnel sur ces toxines , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Une gestionnaire du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de la province affirme que des travaux sont en cours pour élaborer un programme visant à répondre aux préoccupations concernant l'exposition des pompiers aux toxines. Photo : Avec la permission de Kenny Skerritt

Le manuel de santé, de sécurité et de bien-être que le MRNF remet aux pompiers forestiers comprend les pratiques de sécurité suivantes pour aider à réduire l'exposition à la fumée :

Travaillez en amont de la fumée.

Se retirer de la fumée pendant les pauses.

Rincer les yeux à l'eau.

Restez au ras du sol.

Couvrez le visage avec un bandana sec.

Déplacez-vous vers des zones où la fumée n'est pas aussi dense.

M. Freedman affirme qu’il est préoccupant que le manuel ne fasse pas référence à la littérature médicale qui relie la lutte contre les incendies à des incidences plus élevées de cancer.

Si le gouvernement dit de faire de votre mieux pour rester dos au vent, dans quelle mesure vais-je essayer d'y parvenir si je ne réalise pas vraiment à quel point la fumée est mauvaise pour moi?

Pas d’avenir dans la lutte contre les incendies de forêt

Simon Chateauvert a travaillé comme pompier forestier pour le MRNF pendant une vingtaine d'années à la base de Parry Sound.

En 2010, alors qu'il avait 48 ans, il a commencé à avoir des problèmes respiratoires et a échoué aux tests de condition physique requis pour continuer à travailler.

Je n'avais pas prévu de me retirer de la lutte contre les feux de forêt. Plus on vieillit, plus cela devient impossible , mentionne-t-il. Il n'y a pas d'avenir dans la lutte contre les incendies de forêt.

En 2017, il a développé un cancer et s'est fait retirer un rein. Au cours de l’été, il a eu une crise cardiaque et a dû subir un double pontage.

Ouvrir en mode plein écran Simon Chateauvert, un ancien pompier forestier basé à Parry Sound, dit qu'il veut des réponses sur les causes de ses problèmes de santé. Photo : CBC/Greg Bruce

M. Chateauvert ne sait pas si ses maladies sont liées à son ancien emploi, mais il note que trois membres de son ancienne équipe de 15 personnes à Parry Sound ont développé un cancer et que deux sont décédés.

Il affirme que tout au long de sa carrière au MRNF , on ne lui avait jamais donné d'information sur l'exposition à la fumée.

Il n'y a pas d'équipement de protection. On ne parle pas de tout cela.

M. Chateauvert mentionne qu'il n'a découvert que récemment les substances cancérigènes présentes dans les environnements d'incendie et que s'il avait su ce qu'il sait aujourd'hui, il ne serait pas devenu pompier forestier au début des années 1990.

Il dit que lorsqu'il luttait contre le cancer, il n'a reçu aucun soutien de son employeur, car les pompiers forestiers sont exclus de la législation qui leur accorde une indemnisation en cas de maladie grave à long terme.

Le comité permanent de la politique sociale de l'Ontario travaille sur un projet de loi en vertu de la Loi sur le travail pour les travailleurs qui stipule qu'un pompier qui développe certaines maladies, comme des cancers spécifiques, est présumé être tombé malade en raison de son emploi.

Le porte-parole du NPD en matière de travail, Jamie West, qui représente la circonscription de Sudbury, a proposé une motion visant à inclure les pompiers forestiers dans le projet de loi, mais les députés du gouvernement conservateur ont voté, affirmant qu'elle sortait du champ d'application du projet de loi.

D'après un reportage d’Aya Dufour de CBC