La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANÉ) a reçu du financement additionnel de l’Agence de la santé publique du Canada qui permettra la traduction d’un livre d’outils pour les familles qui vivent avec l’autisme.

Nous sommes heureux de recevoir ce financement qui nous permettra de mieux répondre aux besoins des familles francophones touchées par l’autisme , indique Nicole Dupuis, la directrice générale de la FPANÉ. Cette opportunité nous permettra de renforcer notre engagement envers ces familles et de mieux les soutenir dans leurs vies quotidiennes.

Les fonds alloués seront utilisés pour adapter et traduire un livre et des ressources en français qui ont été produites par Autisme Nouvelle-Écosse.

C'est pour donner des astuces aux parents pour savoir comment interagir avec les enfants à travers le jeu , précise la directrice générale. C'est un beau guide, très en couleur avec beaucoup de photos.

L’argent servira aussi à financer une campagne promotionnelle sur les médias sociaux pour faire connaître cet outil.

On est excité de collaborer avec Autisme Nouvelle-Écosse. C'est la première fois qu'on a un projet commun et qu'on travaille ensemble , confie Nicole Dupuis. On va commencer avec celui-là, puis espérons que peut-être il y aura d'autres ressources qu'on pourra traduire à l'avenir. C'est un bon début!

Ouvrir en mode plein écran Nicole Dupuis, la directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, le 27 janvier 2024. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

La FPANÉ, reconnaît qu’il y a un manque de ressources en français pour les familles francophones vivant avec un enfant autiste en Nouvelle-Écosse. Il y a des équipes d'interventions qui offrent des soins en français, mais parfois les temps d'attente sont plus longs.

Des fois, les parents doivent faire face aux choix difficiles de décider s' ils commencent tout de suite une intervention ou s'ils attendent pour quelque chose en français!

Le nouvel outil va permettre aux parents d’apprendre certaines méthodes pour mettre en place une base de communication en attendant l'aide d’experts.

On a entendu des parents que c'est parfois difficile d'avoir des services et des outils en français pour l'autisme , admet la directrice.

On cherchait quelque chose qui est assez facile à accomplir et faire traduire un guide ou des ressources pour les parents, c'est assez facile.