L’ouverture de la bibliothèque Gabrielle-Roy a marqué un tournant majeur pour Québec, en 1983. En plus de faire la preuve que la culture était un dossier important pour le développement de la ville, son apparition a aussi joué un rôle clé dans la revitalisation d'une bonne partie du quartier Saint-Roch, qui en avait bien besoin à l’époque.

Une bibliothèque, pour redorer le blason du centre-ville? Un investissement culturel de 7 millions de dollars, dans un quartier en plein déclin? Au début des années 1980, l’idée était pour le moins risquée.

Saint-Roch et son mail de la rue Saint-Joseph, en 1974

Saint-Roch traversait alors une période difficile. L’apparition des centres commerciaux, qui avaient poussé comme des champignons à Sainte-Foy, avait contribué à plonger le centre-ville de Québec dans la misère. Le mail couvert de la rue Saint-Joseph, plutôt que de séduire les clients, était devenu la destination numéro 1 des itinérants.

L'entrée ouest du mail Saint-Roch sur la rue de la Couronne, vue de la rue Saint-Joseph, en 1977

Reste que le secteur était bien connecté, facilement accessible. Il avait aussi le mérite de faire le pont entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Sur le plan géographique, il avait tout ce qu’il fallait pour devenir un lieu animé d’expositions et de conférences, et une destination courue des groupes scolaires. Mais il fallait y croire.

Le ministre des Communications Clément Richard, le premier ministre français Raymond Barre et le maire Jean Pelletier à leur arrivée à la bilbliothèque, en mai 1983

On imagine donc le soulagement du maire Jean Pelletier quand il a vu la pimpante Bibliothèque centrale de Québec – devenue la bibliothèque Gabrielle-Roy en 1985 – faire sensation dès le premier jour de son entrée en fonction. Ce projet, il y travaillait avec l’Institut canadien avant même de se lancer en politique.

La bibliothèque le jour de son inauguration, en mai 1983

Nous avons mis 10 ans à concevoir et mettre en place l'équipement le mieux adapté. Nous nous retrouvons pour ainsi dire aujourd’hui devant une véritable maison de la culture , avait-il déclaré aux journalistes ce jour-là.

Je suis particulièrement fier de voir la bibliothèque bien en place dans un quartier qui n’aurait jamais espéré une telle chose il y a 20 ans.

Le hall d'entrée de la bibliothèque dans les premiers jours de son entrée en fonction, en 1983

Après s’être attiré les louanges des 1000 personnes présentes lors de son inauguration, la belle bibliothèque de la place Jacques-Cartier a fait l’unanimité auprès des 22 000 curieux venus la découvrir durant les deux jours de portes ouvertes qui ont suivi. Du rarement vu à Québec!

L'oeuvre «Comme une pluie d'or» en vedette dans l'atrium de la bibliothèque

Le comptoir audio-visuel de Gabrielle-Roy : un modèle de modernité en 1984

L'arthotèque et son prêt d'oeuvres d'art, une idée très novatrice au début des années 1980

Enfin une bibliothèque moderne pour la capitale

Avec son atrium vertigineux, son auditorium multifonction et ses équipements de pointe, incluant l’accès à des ordinateurs et le prêt de films, de disques et d’œuvres d’art, la nouvelle bibliothèque s’inspirait directement de l’impressionnante bibliothèque métropolitaine de Toronto, qui lui avait servi de modèle.

La Toronto Reference Library, au début des années 2000

Vaste atrium, puits de lumière, végétaux, couleurs orangées : la bibliothèque publique de Toronto a été une inspiration pour celle de Québec

La bibliothèque métropolitaine de Toronto peu après son ouverture, en 1977

Décrite comme un vrai bijou dans le cahier spécial de 11 pages que lui avait consacré Le Soleil, elle sera longtemps considérée comme l’une des plus belles au pays, à l’instar de la Metropolitan Toronto Reference Library.

C’était d’autant plus heureux que Québec revenait de loin. En 1965, la capitale faisait figure de cancre en ce qui concerne l’argent investi dans ses loisirs.

Pendant que Montréal consacrait 7,31 $ par personne, soit plus de 8 millions de dollars par année, et que Westmount mettait plus du double, soit 15,99 $ par personne, Québec ne payait que 50 cents par résident, ce qui la plaçait au 55e rang sur 60 villes étudiées.

L'un des nombreux coins lecture du rez-de-chaussée, près des magazines

Le coin des enfants, populaire dès les premiers jours de la bibliothèque

Technologie de pointe, confort, espace, lumière... Gabrielle-Roy a fait entrer Québec dans le merveilleux monde de la modernité, en 1983.

L’ouverture de la nouvelle Bibliothèque centrale marquait donc un changement important à Québec. L’installer en plein cœur de Saint-Roch aussi. Après des années à regarder la Haute-Ville de Québec attirer tous les investissements culturels importants, une administration municipale misait enfin sur la Basse-Ville.

Un grand retour… au Palais Montcalm?

En 1968, Québec était pourtant passé à un cheveu de manquer le bateau.

Alors qu’on s’apprêtait à ouvrir le Grand Théâtre de Québec sur le boulevard Saint-Cyrille – son inauguration aura finalement lieu trois ans plus tard –, la Ville jonglait plutôt avec l’idée d’installer la bibliothèque principale... au Palais Montcalm, à la place D’Youville.

Le Palais Montcalm et la place d'Youville en 1973. Québec est passée à un cheveu d'y installer sa bibliothèque centrale, plutôt qu'à la place Jacques-Cartier.

Bien des gens doutaient alors que Québec puisse faire vivre deux grandes salles de spectacles. L’idée du maire Gilles Lamontagne, le prédécesseur de Jean Pelletier, était donc de profiter de l’occasion pour rénover le vieil édifice patrimonial pour y recevoir des productions plus modestes, ainsi que la bibliothèque.

Sauf qu'il s’agissait d’un recul. La bibliothèque avait déjà été hébergée 10 ans au Palais Montcalm, avant d’être installée dans l’ancien temple Wesley du Vieux-Québec, en 1944.

La succursale de l'Institut canadien, en 1976, était devenue aussi désuète qu'inadéquate.

Le dossier restait prioritaire. La Bibliothèque de Québec, à l’étroit dans ses locaux de l’Institut canadien, était complètement dépassée. En 1968, c'était Sainte-Foy qui était devenu le modèle à suivre, grâce à sa bibliothèque municipale multifonctionnelle, citée comme un exemple de confort et de modernité.

La Bibliothèque municipale de Sainte-Foy en 1974, alors qu'elle passait pour un modèle de modernité.

Puis, boum! En décembre 1973, le projet se transportait sur la place Jacques-Cartier. Pourquoi là plus qu’ailleurs? La raison n’est pas claire. Mais tout indique que quelqu’un, dans l’entourage du maire, l’avait convaincu qu’y installer la bibliothèque la plus importante de la région pourrait s’avérer payant pour ce secteur de la ville.

La place Jacques-Cartier, en 1970. La rue Saint-Joseph est droit devant, avec l'édifice du Syndicat du temps.

L’idée de revitaliser le quartier Saint-Roch était déjà dans l’air du temps, à l’époque. Elle refaisait surface depuis les années 1960. Et en 1973, ni le mail Saint-Roch, ni le vaste stationnement souterrain de la place Jacques-Cartier, ni le Holiday Inn, qui avait poussé dans une grande tour de béton, n’avaient encore réussi à ranimer les lieux.

L'hôtel Saint-Roch de la rue Saint-Joseph, peu avant sa démolition, en 1974, sur le site occupé par la bibliothèque Gabrielle-Roy aujourd'hui.

Lamontagne avait alors proposé de racheter le vieil hôtel Saint-Roch et de le remplacer par une grande tour. Et il avait suggéré de réserver deux étages pour y installer la bibliothèque, un peu sur le modèle de la bibliothèque du pavillon Bonenfant, à l’Université Laval.

Mais l'idée avait été accueillie avec peu d’enthousiasme. Certains craignaient que ce projet serve surtout à remplir les poches des promoteurs de l’immeuble, au détriment des payeurs de taxes.

Jean Pelletier aura eu le mérite de redonner au projet une dimension plus humaine après avoir été élu maire de Québec, en 1977. Jusqu’à ce que sa propre vision du développement de Saint-Roch aille un peu trop loin au goût des citoyens.

La Grande Place aurait occupé tout le quadrilatère où se trouve le jardin Jean-Paul-L'Allier sur Charest et de la Couronne, si le projet était allé de l'avant.

Les tours de trop

Quelques mois après l’ouverture de la bibliothèque, le nouveau palais de justice était inauguré lui aussi, à deux pas de là. Après avoir rafraîchi la gare intermodale, et convaincu ses homologues provinciaux d’amener le grand quartier général de la SAAQ juste à côté – ce qui sera chose faite au début des années 1990 – le maire Pelletier s’apprêtait à planter le dernier clou de son plan de revitalisation pour Saint-Roch : la Grande Place.

La maquette de la Grande Place projetée à l'angle de la côte d'Abraham, de la rue de la Couronne et du boulevard Charest, en 1988

Ce projet pharaonique, qui incluait deux grandes tours de 16 et 25 étages logeant un hôtel et des espaces de bureaux, était censé occuper tout le quadrilatère compris entre le boulevard Charest et la rue de la Couronne, au pied de la côte d’Abraham – là où se trouve le jardin Jean-Paul-L’Allier, aujourd’hui.

Mais il était mal attaché. Trop lourd, trop haut, trop dense, il n’avait pas fait l’objet de la moindre étude d’impact. Or, la circulation et le stationnement dans cette partie de la ville étaient un problème récurrent, que les promoteurs, issus du secteur privé, risquaient d’amplifier encore davantage.

Le réaménagement de la colline parlementaire et la construction de l'autouroute Dufferin-Montmorency ont bouleversé le centre-ville de Québec durant plusieurs années.

L’idée passait d’autant plus mal que durant les années 1980, beaucoup de gens n’avaient toujours pas digéré le réaménagement brutal de la colline Parlementaire survenu à la fin des années 1960. Du jour au lendemain, des centaines de maisons avaient disparu au profit de tours de béton et d’autoroutes démesurées, et des paroisses entières avaient été vidées de leurs citoyens.

Un choc urbain auquel venait de s’ajouter la destruction de l’église Saint-Patrick, sur Grande Allée, remplacée par un complexe sans âme aux yeux des citoyens du secteur.

Le jardin Jean-Paul-L'Allier aujourd'hui. L'endroit était occupé par un stationnement de gravier à la fin des années 1980.

En 1989, le débranchage de la Grande Place sera le premier geste posé par Jean-Paul L’Allier, après son élection. Le nouveau maire de Québec allait s’attacher à changer le visage de la ville, grâce à son propre plan de revitalisation de Saint-Roch, axé sur la culture, des subventions ciblées envers les artistes, et la proximité avec le citoyen.

Reste que, contrairement à la Grande Place, la bibliothèque Gabrielle-Roy s’intégrait parfaitement dans cette vision. Le maire Pelletier avait d’ailleurs eu ces paroles prophétiques lors de son inauguration :

La revitalisation du quartier Saint-Roch ne se fera pas en axant uniquement nos efforts sur un plan. La vie d’un quartier repose sur l'habitation, le commerce, les services et aussi le récréatif et le culturel. La bibliothèque centrale constitue à ce titre un point d’ancrage de cette revitalisation.

Le complexe de la bibliothèque avec ses puits de lumière et son aménagement paysager, en 1983. La section de droite a cédé sa place à l'édifice Fresk aujourd'hui.

Un nouvel élan pour l'expansion du réseau Le début des années 1980 s’avère une période charnière pour le développement des bibliothèques de Québec. L’Institut canadien, leur gestionnaire depuis 1848, s’enorgueillissait alors d’une croissance soutenue du réseau. On avait enfin compris le rôle central que pouvait jouer une bibliothèque dans la vie de quartier. La décentralisation est responsable du phénomène d’engouement. Il faut être près des gens, au cœur même de leur milieu de vie , déclarait Philippe Sauvageau, directeur de l’Institut canadien, dans les jours suivant l’ouverture de Gabrielle-Roy. On évoquait alors les nouvelles succursales attendues à Limoilou, Duberger et Montcalm. Cette dernière ouvrira en tant que bibliothèque Collège-des-Jésuites, en 1989. Depuis ce temps – et aussi à la faveur des fusions municipales – le réseau s’est étendu. Il comprend 26 bibliothèques, réparties sur tout le territoire, aujourd’hui. En 1983, il en comptait 8 – incluant une phonothèque située à place Royale, qui n’a pas survécu.

Des policières devant la bibliothèque Gabrielle-Roy en 2009. Le secteur demeure l'un des points chauds de la ville sur le plan de la mixité sociale.

Et aujourd’hui?

La bibliothèque Gabrielle-Roy des années 1980, conçue par Gauthier, Guité, Roy du temps de Pelletier, n’est plus qu’un souvenir aujourd’hui. Elle avait beau avoir fait son temps – ses revêtements extérieur et intérieur avaient plutôt mal vieilli – elle aura tout de même su se tailler une place dans les livres d’architecture, en plus de servir d’inspiration à la Grande Bibliothèque de Montréal, au tournant des années 2000, de l’aveu même de ses concepteurs.

Nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy, vue du rez-de-chaussée

Sa nouvelle version fera davantage entrer la lumière, la fenestration sera plus abondante, mais le choix du site, tout comme la structure du bâtiment, ouverte sur son grand atrium central, demeure toujours d’actualité. Tout comme sa mission : placer l’apprentissage, l’échange et la découverte au cœur de la vie des Québécois.

L’histoire de cette remarquable bibliothèque est aussi là pour rappeler que si certains maires demeurent plus marquants que d’autres, les succès d’une ville reposent le plus souvent sur un vaste travail d’équipe et une succession de gestes importants, posés sur des décennies.