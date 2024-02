Une exposition d’art met l’accent sur la réconciliation et appelle à l’action

Le Neil Balkwill Civic Art Center de Regina accueille jusqu’au 29 février une exposition d'œuvres d’art intitulée Igniting the Spirit of Reconciliation. Créée par des élèves de l'école Balcarres Community School, chaque œuvre d’art représente un des 94 appels à l'action du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Holly Yuzicapi, une artiste locale, et Michelle Schwab, enseignante à Balcarres, sont à l'origine du projet qui a débuté en 2018. Elle présente les travaux de 94 élèves à qui l'on a demandé d'interpréter un appel à l'action.

Selon les promoteurs du projet, l'exposition porte également sur la guérison.

Selon Holly Yuzicapi, originaire de la Première Nation Dakota Standing Buffalo, située au sud de la Saskatchewan, le projet ne consiste pas seulement à faire de l'art.

Beaucoup d'Autochtones n'avaient pas de langue écrite, c'est pourquoi notre histoire est documentée par des images , dit-elle.

D'après elle, le projet porte également sur la guérison. Le fait d'être un artiste est une force, parce qu'on peut choisir ce qui est puissant. Chaque fois que je vois cette exposition, je suis fière. Fière qu'elle existe et fière que les gens la découvrent , soutient-elle.

Pour elle, chaque personne participant à la réconciliation ou envisageant d'y participer aura son propre cheminement.

Le prêtre de l'archidiocèse de Regina, le père John Weckend affirme que l'exposition donne une plus grande visibilité à la réconciliation.

De son côté, le prêtre de l'archidiocèse de Regina, le père John Weckend est heureux que l'exposition contribue à la de la réconciliation.

Elle fait partie des éléments d'éducation dont nous avons besoin en tant que non-autochtones. L'œuvre d'art évoque un grand nombre d'incidents dont l'Église a été responsable , explique-t-il.

Père John Weckend pense aussi qu'il s'agit aussi d’une façon pour l'archidiocèse de sensibiliser les gens à ce qui s'est passé dans les pensionnats.

Le prêtre reprend les propos de Murray Sinclair, président de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, qui a déclaré : il nous a fallu sept générations pour arriver là où nous sommes, et il nous faudra sept générations pour revenir à un état normal de relations .

La vérité et la réconciliation sont un processus continu. J'espère que cela servira de catalyseur pour la poursuite du dialogue entre les personnes des deux milieux , ajoute-t-il.

Avec les informations de Darla Ponace