En plein dans le mois de l’histoire des Noirs, le gouvernement fédéral dévoile des mesures pour aider à l'avancement professionnel des fonctionnaires noirs et veiller à leur bien-être. Le racisme au sein de la fonction publique a été dénoncé à plusieurs reprises dans les dernières années.

Lors du dernier budget, le Conseil du Trésor avait prévu un montant de 45,9 millions de dollars destiné à financer un plan d’action pour soutenir le personnel noir de la fonction publique. Cependant, le gouvernement n’avait pas encore détaillé comment la somme serait dépensée.

Les mesures annoncées mercredi matin par la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, totalisent 14 millions de dollars de cette enveloppe. Cette dernière reconnaît toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire.

Nous avons écouté, dans une certaine mesure, et nous avons entrepris des démarches pour mettre en place des programmes. Mais pour être franche, nous n'en avons pas fait assez et nous ne l'avons pas fait assez vite , a lâché la ministre d’un ton solennel.

La confiance de la communauté noire dans nos institutions a été brisée. Je le vois quand je parle avec vous [la communauté noire]. Je l’entends dans vos voix , a-t-elle ajouté en précisant que les mesures annoncées ne sont qu’un début.

Ouvrir en mode plein écran La ministre Anita Anand s'est adressée aux médias d'un ton solennel mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Estelle Côté-Stroka

Santé mentale et avancement professionnel

Un montant de 6 millions de dollars sera transféré à Santé Canada afin d’améliorer le Programme d’aide aux employés (PAE). L’organisme s’en servira pour former des conseillers des communautés noires capables de venir en aide rapidement aux fonctionnaires et à leur famille. Les services seront adaptés à leur culture et tiendront compte de leurs traumatismes , précise-t-on dans un communiqué.

Anita Anand a également annoncé un programme de leadership pour les cadres des communautés noires, totalisant 7 millions de dollars. L’École de la fonction publique du Canada (ÉFPC) accueillera quatre cohortes de 25 cadres dans les deux prochaines années dans le but de favoriser leur avancement professionnel.

Finalement, une somme de 1,1 million de dollars sur trois ans sera allouée à la Commission de la fonction publique (CFP), afin d’élaborer un projet pilote pour favoriser le développement professionnel des employés noirs. Ce projet sera destiné à tous les fonctionnaires, contrairement au programme de l’ ÉFPC qui concerne uniquement trois niveaux de postes.

Dans le cadre du projet pilote, la CFP continuera de recueillir des commentaires afin d’améliorer la portée, l’application et les approches liées à la fourniture de ses outils d’évaluation et de perfectionnement , écrit le Conseil du Trésor.

Action collective des fonctionnaires noirs

Les problèmes de racisme au sein de la fonction publique fédérale ont été dénoncés à maintes reprises au cours des dernières années. Une demande d’action collective a été déposée auprès de la Cour fédérale en 2020 par des fonctionnaires noirs qui demandent à être indemnisés pour la discrimination qu’ils auraient subie.

La demande d’action collective n’a toujours pas été certifiée. La Cour fédérale doit se pencher sur ce dossier dans les mois à venir.

Lorsque Mme Anand a été questionnée mercredi sur la possibilité de conclure une entente à l’amiable avec les instigateurs de l’action, cette dernière a évité la question.

Le gouvernement rapporte que 4,2 % des employés de l’administration publique ont déclaré appartenir aux communautés noires. Dans un sondage effectué en 2022, 11 % des fonctionnaires fédéraux noirs disaient avoir subi de la discrimination au travail.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka