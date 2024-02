Dave Dubé reconnu coupable de fraude

L'entrepreneur en construction Dave Dubé a été reconnu coupable de fraude mardi au palais de justice de Trois-Rivières. Il s'est approprié au fil des ans plusieurs centaines de milliers de dollars.

Nombreux commerçants et hommes d’affaires de la région, pour la plupart des amis et des connaissances Dave Dubé, ont raconté au cours du procès lui avoir personnellement avancé des sommes d’argent substantielles, parfois jusqu’à 100 000 $) afin qu’il puisse réaliser certains projets de construction.

Il leur promettait non seulement de rembourser, mais d'ajouter quelques milliers de dollars en compensation. Pour la plupart, ils n’ont jamais revu la couleur de cet argent.

Je suis vraiment content qu’il ait été reconnu coupable , a déclaré Jean-Benoît Vivier-Bellerose, qui a témoigné au cours du procès.

On a été crus, ça a été long comme processus, puis là, on a prouvé que c'est nous les victimes, a-t-il ajouté tout juste après le prononcé de la sentence.

Le procureur Julien Beauchamp-Laliberté précise que ce ne sont pas tous les montants allégués qui ont été reconnus comme étant frauduleux, alors il va y avoir un travail entre les parties de détermination des montants .

Quant à la peine, voici ce que souhaite Me Beauchamp-Laliberté. Pour moi, il est évidemment très important que le délinquant ait à rembourser les victimes qu'il a fraudées et de plus, généralement, ce sont des peines d'emprisonnement qui sont imposées pour des fraudes de cette ampleur-là, donc de plusieurs centaines de milliers de dollars , a-t-il déclaré.

L'enquête policière a été lancée en 2018. Dave Dubé avait été arrêté deux ans plus tard alors qu'il habitait à Niagara Falls, en Ontario.

Avec les informations de Jonathan Roberge