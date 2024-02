Le Mont-Édouard en quête de votes pour un concours pancanadien

La station de ski du Mont-Édouard a réussi à se hisser dans le top 10 du concours pancanadien Au sommet avec Mackenzie. Celui-ci vise à couronner la communauté de ski la plus investie au pays.

La montagne gagnante remportera un montant de 100 000 $.

La station de L’Anse-St-Jean a besoin des votes du public pour continuer sa progression et atteindre le top 3 du concours d’ici le 3 mars. Les citoyens peuvent voter en ligne sur la page web du concours. Ils peuvent enregistrer un vote par jour. À l’heure actuelle, la montagne se classe en septième position.

C’est une montagne qui est très solidaire, on a des skieurs qui tiennent à leur montagne et qui sont passionnés. De plus, on est une région très solidaire. Je n’ai aucun doute qu’on peut se hisser dans le top 3 , a indiqué le directeur général Marc-André Busque en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Le Mont Édouard en quête d’un titre pancanadien.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est jamais pareil. Le Mont Édouard en quête d’un titre pancanadien ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est jamais pareil Écouter l’audio (Le Mont Édouard en quête d’un titre pancanadien. 14 minutes 48 secondes) Durée de 14 minutes 48 secondes 14:48

À l’heure actuelle, la montagne se classe en septième position. Elle fait face à des concurrents très sérieux, comme Sun Peaks, Stoneham et Mont Sainte-Anne.

Le top 3 va aller devant un panel de jury et c’est le jury qui va décider qui sont les gagnants du concours.

Les votes du public comptent pour 30 % du résultat final. La qualité du profil est l’élément le plus important (60 %) pour le jury.

Quand on a fait notre profil au niveau de la compétition, on a beaucoup mis l’emphase sur l’accessibilité des sports de glisse pour les jeunes du Bas-Saguenay, c’était un aspect super important de notre candidature , explique le directeur général.

Une attention particulière (10 %) est aussi accordée aux actions écoresponsables de la montagne et à ses initiatives en matière d’environnement.