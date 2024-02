Relation sexuelle au volant : un duo fringant cause un accident de la route

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) de Peterborough et des équipes d'urgence sont intervenus lors d’un renversement de véhicule dans le comté d’Apshodel-Norwood. L'accident est survenu alors que les passagers tentaient d'avoir une relation sexuelle.

La PPO du comté de Peterborough a reçu un appel vers 21 h le 18 février dernier concernant un véhicule qui avait quitté la chaussée et s'était renversé dans le fossé sur la route de comté 2.

Le service des incendies d’Asphodel et les services d’urgence de Lindsay et ORNGE ont également répondu à l'incident en raison de la gravité de l'accident. Le conducteur et le passager ont été blessés et transportés à l'hôpital.

L'enquête a révélé que le conducteur et le passager tentaient d'avoir une relation sexuelle alors que le véhicule était en mouvement, ce qui a provoqué la collision.

Le conducteur a ensuite déclaré qu'il avait vu un cerf sur la route, ce qui l'a incité à quitter la route et à s'écraser contre un arbre. Au cours de la conversation avec le conducteur, les agents ont détecté une odeur d'alcool dans l'haleine du conducteur.

Le conducteur de 20 ans a été arrêté et fait face à des accusations de conduite dangereuse et de taux d'alcoolémie supérieur à zéro pour un conducteur novice.