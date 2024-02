4,3 millions $ pour contrer l’érosion dans huit communautés à Terre-Neuve-et-Labrador

Ottawa et Saint-Jean s’associent pour accorder une somme de 4,3 millions $ visant à contrer l’érosion dans huit communautés côtières de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’argent, annoncé mardi à Corner Brook, servira à construire des murs de protection en pierre, des brise-lames et des digues.

Les communautés qui bénéficient de cet argent sont Channel-Port-aux-Basques, Cox's Cove, Fortune, Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook, Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview, Milltown-Head of Bay D'Espoir, Old Perlican et Trinity Bay North.

Ouvrir en mode plein écran Le passage de Fiona en septembre 2022 a complètement détruit environ 100 maisons à Port-aux-Basques, à Terre-Neuve. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador, John Abbott, a mentionné que ces investissements reflètent les impacts des changements climatiques, notamment à Port-aux-Basques, violemment touchée par la tempête post-tropicale Fiona en septembre 2022.

Il précise que ces constructions atténueront les dommages causés par des tempêtes sur les infrastructures côtières.

En plus d’une part de plus de 2 millions $, John Abbott a confirmé que la province fournira une expertise aux collectivités pour s’assurer que les projets sont des solutions à long terme.

Les travaux débuteront cette année.