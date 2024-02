Les députés de l'opposition accusent le gouvernement d'éviter un examen plus approfondi d'un accord visant à acheter un hôtel inachevé pour le transformer en établissement de soins de santé, mais les conservateurs se disent prêts à défendre leur bilan.

La semaine dernière, la vérificatrice générale Kim Adair a publié un rapport sur l'achat de la propriété située au 21 rue Hogan à Bedford, en Nouvelle-Écosse, et sur la création d'unités de soins de transition pour les patients qui se portent suffisamment bien pour quitter l'hôpital, mais qui ont encore besoin d'aide avant de rentrer chez eux ou qui sont en attente d'un lit dans un établissement de soins de longue durée.

Il est d'usage que le comité permanent des comptes publics de l'Assemblée législative discute du rapport du vérificateur général la semaine suivant sa publication.

Mais la députée néo-démocrate Susan Leblanc a expliqué aux journalistes que le comité ne se réunira pas cette semaine parce que les hauts fonctionnaires qui doivent témoigner ont déclaré qu'ils ne seraient pas disponibles avant le 27 mars.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate Susan Leblanc s'adresse aux journalistes. Photo : Radio-Canada / Michael Gorman

Susan Leblanc a présenté une motion par courrier électronique pour une réunion d'urgence cette semaine, mais elle n'a pas reçu le soutien des membres conservateurs du comité.

J'ai de sérieuses inquiétudes , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Il y a tellement de choses alarmantes dans le rapport de la vérificatrice générale.

Le rapport indiquait entre autres qu'il y avait plus de 80 millions $ de contrats sans appel d'offres, que le rapport d'un consultant déconseillait d'utiliser la propriété pour héberger des patients et que le gouvernement avait entamé des négociations avec un promoteur qui souhaitait acheter la propriété plutôt qu'avec le propriétaire.

Ouvrir en mode plein écran Une vue intérieure du hall d'entrée de l'hôtel inachevé lors de l'achat par la province. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Susan Leblanc a dit qu'il ne fait aucun doute que le projet a été une très mauvaise utilisation des fonds consacrés aux soins de santé et une mauvaise affaire pour les Néo-Écossais .

Selon elle, le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour une opportunité sans faire ses devoirs.

Le député libéral Braedon Clark pense que les conservateurs tentent de limiter les dégâts avant le retour des députés à l’Assemblée législative la semaine prochaine pour la session du printemps.

Je ne pense pas qu'on puisse tirer d'autres conclusions , a-t-il dit.

Si les membres du gouvernement pensaient que c'était une belle histoire pour le gouvernement, ils seraient heureux d'en parler tous les jours. Mais évidemment, ils ne le pensent pas.

Ouvrir en mode plein écran Braedon Clark du Parti libéral Photo : Robert Short/CBC

Pourtant, le député conservateur Nolan Young, vice-président du comité, a rappelé que lui et ses collègues n'avaient rien à voir avec la programmation des témoins et que c’était plutôt le travail du greffier et du président du comité.

Nous sommes prêts à nous rencontrer et à tenir nos réunions sur les comptes publics comme nous le faisons toujours , a-t-il dit.

Chaque fois que le greffier et le président fixent ces réunions, nous suivons le calendrier. Il n'y a donc aucune arrière-pensée.

Les témoins de la réunion du 27 mars comprennent les sous-ministres de la Santé, des Travaux publics et de Service Nouvelle-Écosse ainsi que le PDG de Build Nova Scotia et le PDG par intérim de Santé Nouvelle-Écosse.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC