L’emplacement de la gare du futur train à grande fréquence (TGF) à Trois-Rivières ne sera pas connu avant quelques années, estime le président-directeur général de VIA TGF, Martin Imbleau.

Le gouvernement fédéral a révélé l’été dernier que trois consortiums s’étaient qualifiés pour le projet et Martin Imbleau a précisé mercredi l’échéancier du projet. Au cours de l'été et de l'automne, on va choisir le consortium avec lequel on va faire le développement du projet et donc, pendant 3 ans, 4 ans, on va développer le projet, déterminer son ambition, où on passe, ce qu'on construit, aller chercher les permis et c'est là qu'on va déterminer combien ça coûte .

Le président-directeur général (PDG) de la filiale de VIA Rail qui a été chargée du projet de transport sur rail dans le corridor Toronto-Québec assure que les gens concernés seront consultés au moment de prendre la décision de l’emplacement de la gare.

Selon Martin Imbleau, la recette du succès pour réaliser de grands projets, c’est d’ investir beaucoup de temps en amont et d'argent à faire ça lentement, que les communautés se l'approprient et après ça, la construction va bien aller pour être capable de faire beaucoup plus rapidement .

La volonté du PDG de VIA TGF est d’offrir un trajet Montréal-Toronto en trois heures, ce qui implique de prendre des décisions en conséquence.

Si on veut quelque chose qui est rapide, sur des [voies] qui sont dédiées, il faut limiter le nombre d'arrêts et faciliter l'entrée et la sortie des villes, explique-t-il. Rouler 300 km/h ou 200 km/h et ralentir pendant 10 km à l'entrée de la sortie des villes, on n'est pas gagnant sur les temps de de trajet. Ce critère désavantagerait l'option d'une gare au centre-ville de Trois-Rivières.

Il faut réduire les temps de trajet, donc l'emplacement des gares est très stratégique.

Les réflexions sur l’emplacement des gares devraient débuter l’automne prochain.

Martin Imbleau n’est par ailleurs pas inquiet de la possibilité d’un changement de gouvernement aux prochaines élections fédérales. Il juge que le train à grande fréquence est un projet inévitable.

Je ne peux pas croire que le Canada va demeurer le seul pays du G7 à part avoir un train électrique moderne, performant et rapide , dit-il.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin

