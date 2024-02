Les bureaux du Conseil de Kitcisakik sont la proie des flammes

Dur réveil pour la communauté de Kitcisakik. Un incendie s’est déclaré dans le bâtiment du Conseil de Kitcisakik ce matin.

La Sûreté du Québec a reçu l’appel d’urgence vers 7 heures. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’ancien chef de la communauté, Jimmy Papatie, décrit la scène, impuissant.

Ici, on n’est pas équipé de services d’incendie comme Val-d’Or. Le feu s’accélère avec le vent et les fenêtres éclatent et font entrer plus d’oxygène donc plus de feu , se désole-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le feu s'est déclaré tôt mercredi matin dans les bureaux du Conseil de Kitcisakik. Photo : Capture d'écran : Facebook/Ogima Jimmy Papatie

Il affirme que l’incendie a débuté dans le sous-sol du bâtiment. Des documents importants et des archives s’y trouvent.

C’est une partie de notre histoire qui part en fumée.

La communauté de Kitcisakik est située dans la réserve faunique La Vérendrye à environ 90 kilomètres de Val-d’Or.

Plus de détails suivront.