Gabriel Vilardi propulse les Jets vers une victoire de 6-3 contre le Wild

Gabriel Vilardi a inscrit deux buts et a ajouté une aide pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre le Wild du Minnesota au compte de 6-3, mardi.

Vilardi a maintenant totalisé quatre buts et huit points à ses trois derniers matchs.

Kyle Connor a aussi récolté trois points, touchant la cible une fois. Mason Appleton, Sean Monahan et Nino Niederreiter ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Jets, qui se sont ressaisis après une défaite de 6-3 aux mains des Flames de Calgary, lundi.

Adam Lowry, Dylan DeMelo et Josh Morrissey ont chacun ajouté deux mentions d'aide à leur dossier. Laurent Brossoit a effectué 36 arrêts à son 14e match de la saison (8-4-2).

Marco Rossi a réussi un doublé et Kirill Kaprizov a amassé un but et une aide pour le Wild, qui avait établi un record d'équipe en marquant 10 buts dans un gain de 10-7 contre les Canucks de Vancouver, lundi.

Marc-André Fleury a bloqué 24 des 29 tirs dirigés vers lui pour le Wild, dont la séquence de six matchs avec au moins un point a pris fin. L'équipe montre une fiche de 5-1-1 à ses sept dernières parties.