La Ville de Winnipeg demande aux résidents du sud-ouest de la municipalité de limiter leur consommation d'eau en raison d'une fuite d'eaux usées dans la rivière Rouge.

Selon la Ville, depuis le 7 février, des problèmes avec deux conduites d'égout sous la rivière à proximité du pont de Fort Garry ont entraîné le déversement de millions de litres d’eaux usées dans la rivière.

En date de mardi, 221,2 millions de litres s'étaient déversés dans le cours d'eau, d'après les données de la municipalité (en anglais). (Nouvelle fenêtre)

Par communiqué, la Ville demande donc aux résidents et aux entreprises du sud-ouest de ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire, de prendre des douches plus courtes, de ne pas laver leur voiture et de fermer les robinets lorsqu'ils se rasent ou se brossent les dents.

Les quartiers de Norbert, Fort Richmond, Richmond West, Waverley West, Bridgwater, Linden Woods, Linden Ridge, Whyte Ridge, Waverley Heights et de l'Université du Manitoba sont concernés.

Ces mesures vont permettre de réduire la quantité d'eaux usées qui s'écoulent dans la rivière pendant les réparations , explique le directeur du Service des eaux et des déchets de la Ville de Winnipeg, Tim Shanks.

Il n'y a aucun risque de contamination de l'eau potable en raison de ce problème d'égout, et notre communauté peut continuer à compter sur une eau potable sûre , ajoute-t-il.

En novembre 2023, la Ville de Winnipeg a découvert une fuite dans l’une des deux conduites d'égout qui traversent la rivière Rouge près du boulevard Abinojii Mikanah (Bishop Grandin). Construites en 1970, elles transportent les eaux usées des quartiers du sud-ouest de la jusqu'à la station d'épuration de South End.

Lorsque la fuite a été découverte, la conduite a été immédiatement mise hors service. Le 5 février, les équipes de la Ville ont commencé la construction d'un système de dérivation temporaire, pour permettre aux eaux usées d’atteindre la station d'épuration du South End.

Toutefois, le 7 février, la seconde conduite s'est rompue, ce qui a entraîné le déversement des eaux usées dans la rivière Rouge.

Des travaux en cours

La Ville de Winnipeg s'affaire toujours à la construction du système de dérivation.

Nos équipes et nos entrepreneurs travaillent sans relâche pour remédier à la fuite et mettre en place un système de dérivation plus stable , a déclaré par communiqué le directeur du Service des eaux et des déchets de Winnipeg, Tim Shanks.

Dans des circonstances normales, la construction d'un système de dérivation de ce type est très difficile et prendrait plus de cinq semaines, mais nous avons considérablement accéléré les efforts pour arrêter la fuite , ajoute-t-il.

D'après la Ville, en date du 17 février, une seule des deux pompes nécessaires au bon fonctionnement du système de dérivation était fonctionnelle. L'autre pompe est en train de subir des tests pour résoudre un problème mécanique.

Avec les informations de Zubina Admed et de Cameron MacLean