Chirurgies de la cataracte : des plaintes pour frais injustifiés

Alors que l'Ontario se prépare à étendre le nombre de cliniques privées effectuant des chirurgies de la cataracte financées par des fonds publics, des documents révèlent que ces procédures font partie de celles qui reçoivent le plus fréquemment des plaintes de patients concernant des pratiques de facturation injustes, selon la Presse canadienne.

La Presse canadienne a soumis une demande d'accès à l'information pour obtenir des copies de plaintes déposées en vertu de la Loi sur l'assurance-santé, interdisant aux professionnels de la santé de facturer des services couverts par le Régime d'assurance maladie de l'Ontario aux patients.

Entre 2020 et 2022, 68 plaintes ont été enregistrées, dont 15 concernaient des frais pour des examens oculaires et 13 étaient liées à des procédures de cataracte, montrent les documents.

D'autres plaintes portaient sur diverses procédures médicales, notamment des analyses de sang et des tests prénataux.

Bien que les chiffres soient relativement faibles, France Gélinas, porte-parole de l'opposition en matière de Santé du Nouveau Parti démocratique ( NPD ) de l’Ontario, estime que le nombre réel de patients ayant des plaintes similaires est probablement beaucoup plus élevé, car peu de gens savent comment suivre le processus.

La porte-parole de l'opposition en matière de Santé, France Gélinas, croit que beaucoup de patients connaissent les rouages de plaintes concertant la facturation.

La réponse du ministère de la Santé à de nombreux patients qui se sont plaints des frais liés à la chirurgie de la cataracte était de leur dire que les dossiers montraient qu'ils avaient effectivement consenti à payer pour des services non assurés.

La Loi sur l'engagement d’assurer l'avenir de l'assurance maladie ne s'applique pas aux services non assurés, et tous les coûts associés à ces services sont à la charge du patient, a rappelé le ministère.

Déséquilibre significatif de pouvoir

Le fait que plusieurs patients traversent le long processus de plainte du gouvernement prouve qu’ils n’avaient pas donné leur consentement à l’achat, croit France Gélinas.

Selon elle, les patients, souvent des personnes âgées, se font pousser à acheter des services supplémentaires et que ce n’est pas toujours fait de manière transparente.

Selon le porte-aprole en matière de Santé du Parti libéral de l'Ontario, Adil Shamji, il y a un déséquilibre significatif de pouvoir entre les médecins et les patients, poussant certains d’entre eux à accepter des recommandations sans réaliser pleinement les coûts supplémentaires.

Dans un environnement médical, les médecins ont accès à des informations que les patients n'ont pas , note Adil Shamji, lui-même médecin, dans une déclaration.

Le porte-parole libéral en matière de Santé, Adil Shamji craint le désiquilibre de pouvoir entre médesins et patients.

Lorsque cela se combine avec la pression des actionnaires et leur incitation à maximiser les profits, les patients peuvent se sentir obligés de recevoir des services non assurés sans un consentement véritablement éclairé , croit-il.

Augmentation des cliniques privées

Le gouvernement progressiste-conservateur se prépare à la prochaine étape de son expansion du nombre de cliniques privées offrant des examens et des procédures financés par les fonds publics, notamment les chirurgies de la cataracte et les IRM, ainsi que l'ajout de chirurgies de remplacement de la hanche et du genou.

Selon la ministre de la Santé, Sylvia Jones, cette expansion permettra d'effectuer davantage de procédures et réduira les temps d'attente. Elle affirme que les patients n'auront jamais à payer de leur poche pour les services assurés par le régime d'Assurance maladie de l'Ontario.

La ministre ontarienne de la Santé, Sylvia Jones

Son porte-parole indique que la loi autorisant cette expansion soumet également les nouvelles cliniques à la surveillance de l'ombudsman des patients et garantit que l'accès aux services financés par les fonds publics ne peut être conditionné à l'acceptation par le patient d'un service additionnel non assuré.

L’organisme d'accréditation de soins Agrément Canada a été choisi pour développer un programme amélioré de surveillance et d'assurance qualité pour ces cliniques.

Entre 2019-2020 et 2021-2022, les montants remboursés aux patients qui se sont plaints dans le cadre de la La Loi sur l'engagement d’assurer l'avenir de l'assurance maladie s'élèvent à environ 21 790 $, 3527 $ et 18 723 $, selon des documents gouvernementaux.

Beaucoup de ces plaintes concernaient des cliniques, mais d'autres incluaient des hôpitaux et des laboratoires.

Il existe actuellement plus de 900 établissements de santé privés dans la province.

Avec les informations de La Presse canadienne