Un pas de plus vers une meilleure conciliation travail-famille des élus

Des élues demandent des mesures à Québec pour une meilleure conciliation travail-famille. Parmi elles, la conseillère municipale du district de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, Laure Letarte-Lavoie, qui est enceinte de 37 semaines.

Elles font partie du Réseau des jeunes mères au municipal et elles se sont rendues à l'Assemblée nationale, mardi, pour formuler leur demande à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

La demande principale est d'augmenter le nombre de semaines de congé parental. Actuellement, la loi donne droit à 18 semaines de congé.

Ça représente le même nombre de semaines qui a été octroyé lors de la première politique de congé de maternité au Québec en 1979. Donc, ça date de 45 ans. On pense qu'il n'est pas trop tôt pour penser à moderniser la loi , s'est exprimée Laure Letarte-Lavoie à Vivement le retour.

Les trois autres demandes: pouvoir participer à distance aux conseils municipaux, pouvoir déléguer le droit de vote à un autre élu et créer un fonds national pour les élus absents en raison de congé parental.