Le chèque de 300 $ réservé aux travailleurs et exclut plusieurs Néo-Brunswickois

Le ministère des Finances a annoncé les détails entourant la distribution de chèques de 300 $ pour aider les Néo-Brunswickois à affronter l’inflation.

Les citoyens pourront faire leur demande pour cette nouvelle prestation pour les travailleurs à compter du mardi 27 février.

Un gros « mais »

Mais, il y a un bémol.

Publicité

Le ministère des Finances a précisé dans un communiqué publié mardi que pour avoir droit à la prestation il faudra remplir trois critères:

Avoir rempli une déclaration de revenus au Nouveau-Brunswick pour 2022 ou 2023;

Avoir un revenu familial net de moins de 70 000 $;

Avoir un revenu de travail de 3000 $ ou plus;

Le gouvernement provincial n’a pas répondu à nos demandes de renseignements formulés depuis mardi après-midi après la publication du communiqué.

Toutefois, sur le compte Facebook en anglais de la province, une réponse a été donnée par le compte du gouvernement à la question d’une internaute.

Ouvrir en mode plein écran Dans un échange avec un internaute, la province précise des détails sur l'admissibilité au programme. Photo : Facebook/Gouvernement du Nouveau-Brunswick

On y précise que les revenus d’emploi au sens de la loi incluent : les revenus d'emploi, les revenus exonérés d'impôt versé aux volontaires des services d'urgence, les autres revenus d'emploi (NDLR : par exemple des subventions de recherche ou des sommes reçues en vertu d’un régime d’assurance-salaire), des montants de bourses d'études ou les revenus de travailleurs indépendants.

Il n’est pas clair si les retraités, les étudiants ou les gens qui touchent des prestations d’assurance-emploi, d’aide sociale ou d’invalidité peuvent obtenir l’argent du gouvernement.

Selon les estimations de la province, 250 000 personnes sont admissibles au versement unique, qui représente une dépense de 75 millions de dollars pour le trésor public.

L'aide avait été annoncée le 25 janvier dernier par Blaine Higgs, qui parlait d'une aide aux familles dont le revenu net est inférieur ou égal à 70 000 $ . Le mention de prestation de travailleurs n'a pas été dite auparavant.

Des aînés oubliés?

L'interprétation du gouvernement semble exclure plusieurs catégories de personnes, incluant les aînés qui ne travaillent pas.

La présidente par intérim de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick, Norma Dubé, dit aussi chercher des clarications, pour sa famille et pour les membres de son organisme.

Ouvrir en mode plein écran Norma Dubé, présidente par intérim de l'Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Je cherchais l'information pour ma mère, mais à 93 ans, elle a bien fini de travailler! , dit-elle.

Publicité

Mme Dubé déplore le manque de communication du gouvernement dans ce dossier. Selon elle, plusieurs personnes âgées de la province ont besoin de cette aide.

Toute personne qui vit sur un revenu fixe, quand on regarde le coût de la vie, du logement, si on appartient notre maison, le coût de l'impôt foncier, l'épicerie...c'est certain que chaque petite augmentation [...] ça vient vraiment bonifier les revenus disponibles , observe Norma Dubé.

Comment l’obtenir

Pour les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité, la province a détaillé la marche à suivre.

Il faudra faire une demande en ligne sur le site du gouvernement provincial à compter du mardi 27 février. Les formulaires de demande pourront également être téléchargés et envoyés par courrier. Les formulaires remplis, ainsi que les preuves de revenu requises, peuvent également être déposés à un centre de Service Nouveau-Brunswick.

Seulement un chèque de 300 $ peut être distribué par famille. Un personne célibataire est considérée comme une unité familiale , précise la province.

Le chèque sera envoyé par la poste dans un délai de six à huit semaines, précise-t-on.