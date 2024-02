Volleyball : les Dragons de l’Université Sainte-Anne partent à la défense de leur titre

Tout un défi attend les Dragons de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, en fin de semaine. L’équipe masculine de volleyball cherchera à conserver son titre au Championnat atlantique de volley-ball collégial.

Les joueurs des Dragons, tenant du titre, se préparent en sachant qu'ils seront l'adversaire numéro un de toutes les équipes pour ce tournoi à simple élimination. Une défaite et c’est la fin du parcours.

Vincent Doucet s'attend à une compétition très forte pour les Dragons de l'Université Sainte-Anne en fin de semaine au Championnat atlantique de volleyball collégial.

Nous aurons une cible dans notre dos. Chaque adversaire voudra nous battre. On sait que leur niveau de jeu va monter contre nous.

Les favoris du tournoi

La formation de l’Université Sainte-Anne part favorite pour remporter de nouveau ce tournoi et obtenir son billet pour le championnat national. Elle a cumulé une fiche de 14 victoires en 16 parties et c’est la deuxième année de suite qu’elle termine au premier rang de sa division.

Les Dragons de l'Université Sainte-Anne, à droite, vont retrouver sur leur chemin les Seawolvers de UNBSJ.

Mais leurs ambitions rencontreront un obstacle de taille dès la demi-finale, vendredi à 17 h. Les Dragons se mesureront à leurs rivaux des Seawolfers de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNBSJ) sur leur terrain et devant une foule hostile à Saint-Jean.

En plus d’être une reprise de la finale de 2023, UNBSJ a été l’une des deux équipes à infliger un revers à l’Université Sainte-Anne cette saison.

Ce sera bruyant et les partisans ne seront pas de notre côté , croit Vincent Doucet. Le volleyball est un jeu de momentum. Quand tu le perds, tu cherches à le ravoir et quand tu le gagnes, tu veux le conserver.

Louis-Philippe Leblanc est ailier gauche pour l'équipe masculine de volleyball des Dragons de l'Université Sainte-Anne.

Son coéquipier Louis-Philippe Leblanc reconnaît les forces de UNBSJ et respecte énormément cet adversaire.

UNB a plusieurs joueurs de dernière année et ils ne nous laisseront pas gagner. Ils vont faire tout en leur possible pour nous arracher la victoire. Il y aura beaucoup d’énergie et leurs partisans les pousseront à être encore meilleurs. On sait que ça ne sera pas facile. Il faudra garder un niveau de stress le plus bas possible même si tout se joue dans un match , évalue l’ailier gauche des Dragons.

Une culture gagnante et une fierté locale

L’équipe masculine de volleyball de l’Université Sainte-Anne est parvenue à développer une culture gagnante après plusieurs années difficiles. Ça se reflète dans l’attitude des joueurs comme Louis-Philippe Leblanc.

Même si on finit par gagner et qu’on n’a pas joué à un aussi haut niveau qu’on aurait aimé, on prend ça presque comme une défaite. On cherche à savoir comment on peut jouer mieux , dit-il.

On avait confiance en commençant l’année , poursuit Vincent Doucet. On savait qu’on était bon et qu’il s’agissait seulement de bien exécuter.

Chose certaine, le succès des Dragons fait la fierté de la communauté locale, signale Vincent Doucet.

C’est vraiment cool de voir que notre équipe connaît du succès communautaire. Tu vas à l’épicerie et quelqu’un va nous dire qu’on a joué un bon match quand il voit qu’on porte un chandail des Dragons , indique-t-il.

D’après un reportage de François Le Blanc