La société d'État Ontario Power Generation (OPG) affirme que l'un de ses anciens employés est la personne identifiée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) comme ayant été arrêtée en vertu d'une loi sur la sécurité nationale.

La GRC a annoncé la semaine dernière qu'elle avait arrêté une personne qui aurait communiqué des informations protégées à une entité étrangère ou à un groupe terroriste dans l'intention de mettre en danger des infrastructures essentielles.

Le Service des poursuites pénales du Canada affirme que la personne est accusée d'une infraction à la Loi sur la protection de l'information.

OPG , qui exploite deux centrales nucléaires, affirme dans une déclaration écrite que la personne est un ancien employé.

Le communiqué indique que leurs centrales nucléaires utilisent des technologies de sécurité et de renseignement sophistiquées et que, dès qu'elles ont identifié une violation d'information, OPG et la GRC ont empêché toute autre divulgation non autorisée.

OPG n'a pas souhaité faire de commentaires sur la nature de la violation d'informations ni partager d'autres détails.