Les élus sherbrookois demandent à Québec de limiter à 30 km/h la vitesse dans les rues

C’est sur fond de division et après plus d’une heure trente de débat que le conseil municipal a adopté une résolution demandant à Québec de modifier le Code de la sécurité routière pour que la vitesse dans les rues d’agglomération soit limitée à 30 km/h, « à moins d’une signalisation contraire. »

C’est la conseillère municipale Annie Godbout qui a proposé au conseil une résolution. Elle souhaiterait que la ministre des Transports ajoute cette modification dans le cadre du projet de loi 48 qui est actuellement à l’étude. Sans modification du Code de la sécurité routière, la municipalité serait dans l’obligation d’ajouter de nombreux panneaux de signalisation afin de réduire la vitesse à 30 km/h. Une démarche qui nécessiterait plus de 2 millions de dollars d’investissement, selon la présidente du conseil, Danielle Berthold.

Les élus étaient toutefois divisés sur la démarche, notamment parce que le conseil municipal actuel n’avait pas encore lancer de réflexion en profondeur sur la question. Tous semblaient toutefois s’entendre sur la pertinence de réduire la vitesse dans les rues.

De nombreuses modifications ont été proposées à la résolution, mais ont ensuite été battues par une majorité de conseillers.

Une demande de report qui échoue

Après plusieurs dizaines de minutes de débat, le conseiller Marc Denault a proposé que le point soit retiré de l’ordre du jour pour que Annie Godbout et la présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, Catherine Boileau, puissent proposer une nouvelle version plus consensuelle de la résolution.

Je suggère que ces deux conseillères se parlent cette semaine. Je crois qu’on doit être capable de s’entendre sur une orientation , a-t-il déclaré. Demande qui a été rejetée par une majorité d’élus.

La conseillère Annie Godbout a aussi verbalisé le souhait de retirer sa demande en fin de débat, mais le vote était déjà en cours et devait se poursuivre, selon le greffier. La résolution a été adoptée à 9 contre 6. Un cirque , selon la conseillère Christelle Lefèvre

Plusieurs élus ont exprimé leur exaspération face à la situation, alors que certains conseillers étaient visiblement confus au moment de passer au vote. Moi j’ai envie de partir de ce cirque, c’est n’importe quoi , a déclaré la conseillère Christelle Lefèvre avant d’exprimer son vote.

En mêlée de presse après la séance du conseil, la mairesse Évelyne Beaudin, a déclaré qu’il s’agit d’une démonstration que les façons de faire habituelle existent pour une raison . Selon elle, une telle situation ne se serait pas produite si la résolution avait cheminé davantage en amont.

Essayer d’aller défendre quelque chose auprès du gouvernement du Québec alors qu’on n’a même pas l’air de s’entendre… pourquoi il prendrait le risque.

Questionnée à savoir si elle défendrait la résolution auprès de la ministre, la mairesse a rétorqué que la mairesse n’était pas nommée dans le cadre de la résolution. Ça disait qu’il fallait que ce soit envoyé à la ministre, ben, ce sera envoyé à la ministre , a-t-elle précisé.

La résolution prévoit que le Service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs (SIEPM) devra transmettre à la ministre toutes les études et documents pertinents produits pour élaborer la stratégie d’apaisement de la circulation en 2021.