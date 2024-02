Les Griffons de l’Outaouais à la conquête de deux titres provinciaux

Les équipes de volleyball du Cégep de l’Outaouais ont un objectif clair en tête : réaliser un doublé aux Championnats provinciaux de division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) cette fin de semaine.

L’équipe féminine des Griffons n’a jamais remporté le championnat québécois, mais elle a l’intention de mettre un terme à sa disette. Les Griffons masculins veulent ajouter un troisième titre à leur histoire, un premier depuis 2013.

Ils ont terminé la saison au deuxième rang du RSEQ et au sixième échelon dans le classement canadien. Ils peuvent également compter sur le meilleur attaquant au Québec, Félix-Antoine Perron.

Il a maintenu une moyenne de 4,74 points par manche, grâce à 268 attaquantes marquantes et 42 as.

C’était mon but d’être dans le top. C’est sûr que c’est super, mais c’est aussi un peu inattendu , a avoué Perron après un entraînement à Gatineau. J’ai pris en muscle et en hauteur donc ça m’a aidé à débloquer à l’attaque.

Son rôle sera primordial en demi-finale contre les Volontaires du Cégep de Sherbrooke, contre qui les Griffons ont eu du succès avec deux victoires en trois rencontres pendant la saison.

On est très disciplinés. C’est facile de jouer devant une grande foule, c’est là que tout le monde veut jouer. C’est plus difficile de s’entraîner dans les coulisses quand personne ne regarde, mais c’est là notre force , a expliqué le capitaine de la formation, Paul-Marie Carbonneau.

Paul-Marie Carbonneau, le capitaine des Griffons, porte le chandail «ensemble» aux couleurs des Griffons.

Ensemble , c’est le mot que portent sur leur chandail les joueurs de l’Outaouais et c’est la base de la philosophie que l’entraîneur-chef a voulu instaurer depuis le début de la saison.

On travaille vraiment tous les jours. On travaille pour tous les ballons. La progression des joueurs a été remarquable avec neuf recrues a souligné Daniel Alejandro Cuzmar Grimalt.

La pression, c’est un privilège. Si on n’était pas en train de performer, on n’en aurait pas.

Une équipe à la hauteur

L’équipe féminine des Griffons misera notamment sur sa grandeur pour s’imposer aux provinciaux, à commencer par les représentantes du Cégep de Sherbrooke en quart de finale.

Les Outaouaises comptent sur la meilleure bloqueuse du circuit, Naomie McWhinney. L’athlète de 1 m 93 a contré 41 ballons cette saison. Elle est l’un des éléments qui contribuent à une attaque robuste.

Naomie McWhinney est l'une des joueuses les plus dominantes au filet. (Photo d'archives)

On a les trois meilleures centrales au Québec. Il n’y pas d’autres équipes qui ont des joueuses de 6’4 ou 6’3 comme ça. Après ça, on peut compter sur Sephora Menye qui touche 3m20 et plus à l’attaque. Elle frappe par-dessus les blocs des équipes adverses , a détaillé l'entraîneur-chef Gregory Antoine Pilorge, qui a mené ses protégées sur le podium au championnat provincial l'an dernier.

Ses protégées croient pour leur part que leur cohésion représente leur meilleur atout. On s’entend bien, on est capables de se dire les vraies affaires en face sans que personne ne le prenne personnel , a ajouté Camille Auclair, qui dispute sa première année avec le Cégep de l’Outaouais.

L'entraîneur-chef de l'équipe de volleyball féminin des Griffons du Cégep de l'Outaouais peaufine la préparation de son équipe en vue des provinciaux.

Les Griffons n’ont perdu que trois rencontres en saison régulière et ont terminé au troisième rang du RSEQ . Elles arriveront à Sainte-Thérèse pour les provinciaux sans être favorites ou négligées.