Le conseil municipal de Gatineau a approuvé mardi un important projet immobilier de la compagnie Brigil, malgré les préoccupations de conseillers de l’ouest de la ville. Ces derniers craignent que ces nouveaux logements n’aggravent les problèmes de circulation dans ce secteur.

Au total, le projet Plateau Symmes prévoyait la construction de quelque 600 logements dans le secteur du Plateau, mais mardi soir ce ne sont que 280 logements qui ont été approuvés sur la rue Katimavik, derrière le centre commercial Destination V.

Des enjeux de circulation

La conseillère du District de Mitigomijokan, Anick Des Marais, fait partie des neuf élus qui se sont prononcés contre le projet de Brigil.

On en veut de la densification, mais il est où le tramway? Il n’est pas là. Quand il va y avoir une option alternative à l’utilisation de l’automobile [les citoyens] vont être all in , a plaidé Mme Des Marais, avant le conseil municipal. Elle ajoute s’être entretenue avec des résidents du secteur pas plus tard que la semaine dernière.

Anik Des Marais est la conseillère municipale du district de Mitigomijokan.

Pour sa part, la conseillère du Plateau, Bettyna Bélizaire, a elle aussi voté contre le projet. Elle croit qu’une étude de mobilité doit être effectuée dans l’ouest de la ville.

Mme Bélizaire s’est plusieurs fois prononcée en faveur d’un moratoire sur le développement immobilier dans ce secteur en raison des enjeux de circulation, mais aussi du déficit d’infrastructures communautaires et récréatives.

La porte-parole d’Action Gatineau pour le tramway et la mobilité durable, Caroline Murray, a quant à elle rappelé que les services de la ville se sont prononcés contre un autre projet de 360 logements dans le secteur du Plateau, celui du 502, chemin Vanier.

L’étude de circulation a démontré que cette artère-là, chemin Vanier / boulevard des Allumettières, était déjà à pleine capacité, qu’on ne pouvait pas accueillir un nouveau projet , explique-t-elle. C’est d’ailleurs la même intersection qu’emprunteront les futurs résidents du projet Plateau Symmes.

Le projet du 502, chemin Vanier a également fait l’objet d’un vote mardi soir, cependant il a été rejeté par le conseil municipal.

Allier densification et mobilité

De son côté, la mairesse France Bélisle s’est prononcée en faveur du projet de Brigil de même que celui du 502, chemin Vanier. Elle croit qu’il est possible de densifier l’ouest de la ville tout en améliorant la mobilité dans ce secteur.

J’aimerais manger des œufs et m’occuper de mes poules en même temps. J’aimerais qu’on soit capable d’avancer ces dossiers-là en parallèle , a-t-elle fait valoir lors d’une mêlée de presse avant la séance du conseil municipal.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle

Mme Bélisle presse d’ailleurs le Société de transport de l'Outaouais (STO) de faire preuve de plus de leadership dans ce dossier.

J’aimerais entendre la STO venir me dire qu’on n’a pas besoin d’attendre un tramway dans 15 ans pour mettre des autobus. Des solutions de mobilité à court terme, il me semble qu'on devrait être capable d’en proposer aux citoyens.

Mme Bélisle croit d’ailleurs que la densification est un argument de plus pour justifier la construction d’un tramway.

On ne fera pas dépenser des milliards de dollars au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada et aux citoyens de Gatineau pour transporter trois personnes et un quart. Et ce n’est pas en construisant trois bungalows que nous allons être capables de remplir des wagons.

Une promesse vieille de 16 ans

De son côté, Brigil était heureuse de voir son projet aller de l’avant.

On a été bons joueurs, on a retiré 50 % du projet qui a été déposé initialement. Je crois que nous avons vraiment démontré une volonté de répondre à certains des enjeux , a lancé le vice-président de la conception et du développement, Jessy Desjardins, tout de suite après la séance du conseil.

Le projet devait en effet comporter une tour de 317 logements. Le conseil municipal devait approuver une dérogation mardi, pour permettre sa construction. Cependant le point a été retiré de l’ordre du jour quelques heures avant la séance, à la suite de discussions entre Brigil et certains conseillers.

Jessy Desjardins affirme toutefois que la compagnie n’a pas fait une croix sur sa construction.

Lorsque nous avons parlé avec la conseillère du quartier, Anik Des Marais, on a compris que c’est vraiment une question d’étude de circulation qui devait être faite pour le transport actif et collectif sur [le chemin] Vanier , explique M. Desjardins.

De bonne foi, nous sommes venus retirer ce projet-là de l’équation à court terme, pour acheter du temps à la Ville pour qu’elle puisse faire une étude et trouver une solution , poursuit-il.

Gilles Desjardins, président de Brigil

Lundi, le projet Plateau Symmes a fait l’objet d’une sortie médiatique du président de Brigil. Dans une vidéo, Gilles Desjardins a rappelé à la Ville d’honorer sa promesse vieille de 16 ans.

En 2008, Brigil avait cédé un terrain pour permettre la construction de l’école primaire du Marais, à condition que la Ville lui en donne un de la même valeur, destiné à la construction du projet Plateau Symmes.

Avec les informations d'Anne-Charlotte Carignan