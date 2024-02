Si vous voulez voir la grande vedette du soccer Lionel Messi, lors de son match au Stade Saputo, vous devrez avoir les poches bien profondes. La demande prévue est telle qu’il en coûtera au moins 450 $ pour un billet en prévente sur le site du club, parfois même jusqu’à 12 000 $ sur les sites de revente, une frénésie commerciale dénoncée par des partisans de la première heure.

C’est à la suite d’une erreur sur l’application du CF Montréal que les amateurs ont pu avoir une idée du prix des billets. Rapidement, le mot s’est propagé sur les réseaux sociaux : il en coûtera cher, même très cher pour avoir la Pulga le 11 mai prochain au Stade Saputo.

Un club amateur des Laurentides, le FC Boreal, a donné une bonne indication des prix qui seront affichés en prévente cette semaine. L’organisation a indiqué avoir obtenu 50 billets pour le mythique match, qui seront vendus à 600 $ chacun.

Le club ne fait aucun profit avec la vente de billets. C’est le prix que le CFMTL nous les vend , a-t-il été précisé sur X (ex-Twitter) avant que la publication ne disparaisse.

Même son de cloche pour 1642MTL, le plus important groupe de supporters du club montréalais (qui anime la section 114 du stade avec son immense cloche). Pour eux, la déception a été immense lors du dévoilement par erreur des prix dans leur section.

On a vu que le prix affiché était aux alentours de 450 $ dans la section supporters. Moi, je n’en revenais pas, c’est presque autant que le prix de mon billet de saison , a souligné Jonas Presser, directeur des communications du groupe.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe 1642MTL anime la section 114 au Stade Saputo. Photo : Source : 1642MTL

Créer un précédent

Pour lui, il est normal que le coût augmente, mais la hausse est beaucoup trop importante et risque de créer un précédent. Les prix des billets pourraient même atteindre 1799 $ dans certaines sections.

On comprend que c’est un match qui aura beaucoup plus de popularité que les autres. Quand David Beckham est venu avec LA Galaxy, on a rempli le Stade olympique. Là, Messi est encore plus grand. Au Stade Saputo, il y a 19 000 places. On comprend l’économie , lance-t-il.

Mais pour moi, les augmenter autant c’est inquiétant pour les groupes de supporters. À notre avis, l’argent ne devrait pas bloquer la présence de quelqu’un au stade. On a clairement des prix qui bloquent l'abordabilité.

Selon Jonah Presser, la présence de Messi aurait justement dû permettre d’augmenter la visibilité du soccer au Québec.

Avec des prix comme ceux-ci, c’est inquiétant pour nous, car on veut initier des gens au soccer. Ça aurait été l’occasion parfaite de le faire , croit-il.

Questionné par Radio-Canada, le CF Montréal n’a pas souhaité commenter le dossier et a affirmé que la prévente allait commencer vendredi prochain.

L’organisation ne risque toutefois pas de se plaindre de cette frénésie exceptionnelle entourant la venue de Lionel Messi. Le match sera sans aucun doute le plus rentable de l’histoire du club.

Actuellement, les 15 000 billets de saison ont été vendus, ce qui correspond à environ les trois quarts du Stade Saputo. Lors des dernières semaines, des forfaits ont aussi été proposés pour six matchs (à 750 $) incluant le match de l’Inter Miami.

Lors de la prévente de vendredi, il restera donc quelques milliers de billets à acquérir qui seront de 15 à 20 fois plus chers que le prix habituel (environ 30-35 $, parfois jusqu’à 50 $ pour des équipes comme Toronto).

Économie 101, l’offre et la demande

Cette hausse fulgurante ne surprend aucunement Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal.

C’est l’application de ce qu’on appelle le Yield Management qui a vu le jour dans les compagnies aériennes, et là on le voit de plus en plus dans les billets de spectacles , explique-t-il.

C’est une fixation de prix en temps réel en fonction de l’offre et la demande. Quand vous croyez que la demande sera très élevée, vous gérez vos prix en conséquence. Et si les Montréalais ne veulent pas payer ce montant, le prix va baisser par lui-même , explique le professeur.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Nantel, expert du comportement des consommateurs et professeur émérite à HEC Montréal. Photo : Radio-Canada

On a donc affaire à un cas classique d’une offre limitée et d’une demande effrénée. Tout comme vous vous attendez à payer plus pour votre chambre d’hôtel le weekend de la formule 1 à Montréal, l’amateur de soccer sait très bien qu’il devra payer beaucoup plus pour une soirée avec Messi.

Mais le professeur le concède, cette façon de faire diminue l’abordabilité au Stade Saputo, notamment pour des amateurs de la première heure ou les petites familles.

Il y a sûrement des fans du CF qui n’ont pas de grands moyens, qui sont toujours là, et qui ne pourront pas voir le match de Messi , dit-il.

Ailleurs aussi le prix augmente

Selon nos informations, une étude exhaustive a été menée sur ce qui se fait ailleurs dans la ligue afin de fixer les billets pour le match de l'Inter Miami.

Il est évident que chaque présence de Messi propulse la valeur des billets partout dans la MLS. D’ailleurs, depuis l’arrivée du joueur argentin, le prix des billets de saison a presque doublé au Lockhart Stadium à Fort Lauderdale où évolue l’Inter Miami.

Si les prix n'avaient pas été assez chers, le CF aurait été à risque que la majorité des billets se retrouvent chez les revendeurs , a aussi souligné une source bien au fait du dossier.

Cela dit, plusieurs détenteurs ont déjà flairé la bonne affaire. Sur les sites de revente, le billet le plus cher du match contre Miami était détaillé au prix exorbitant de… 12 617 $.

Une valeur qui pourrait encore plus augmenter lors des prochaines semaines alors que la folie Messi va déferler sur Montréal.