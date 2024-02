Un symposium d’arts visuels à Normandin en septembre 2024

L’artiste peintre Laurie Marois sera la présidente d’honneur du premier Symposium de la Chute à l’Ours. Le rassemblement culturel d'arts visuels se déroulera les 28 et 29 septembre 2024 au site touristique de Normandin.

Une trentaine d’espaces réservés aux artistes sont prévus pour cette première édition.

C’est un honneur pour moi d’être présidente d’honneur de cette première édition du Symposium de la Chute à l’Ours car c’est un véritable retour aux sources pour moi. Ça fait longtemps que je voulais réaliser un projet culturel dans le haut du Lac et cette activité tombe à point. Ce milieu artistique est souvent méconnu et c’est un privilège de pouvoir faire découvrir aux gens nos processus créatifs et de leur faire vivre de beaux moments , a affirmé par voie de communiqué Laurie Marois.

L’artiste, qui proposera un atelier pendant l’événement, n’a pas hésité une seconde à accepter la proposition de la présidence d’honneur de l'événement qui se déroule dans sa ville natale.

C’est un peu fou, car au départ, ça m’a toujours interpellé de faire un événement culturel, artistique au Lac-Saint-Jean, d’où je viens. Puis la Ville de Normandin, quand ils m’ont appelé, j’ai fait : « on dirait que vous saviez . Les étoiles se sont alignées et ça a été un oui automatique », a-t-elle confié en entrevue à Radio-Canada.

Normandin espère attirer des visiteurs de toute la région pour l’occasion.

Nous souhaitons dynamiser nos activités au mois de septembre et ajouter un volet culturel à l’offre du Site touristique, dont le décor automnal sera sans doute inspirant pour les visiteurs et les artistes , a mentionné le directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Normandin, Éric Bhérer.

Les artistes qui souhaitent participer au symposium peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars sur le site Web du Site touristique Chute à l’ours.

Avec des informations de Julie Larouche