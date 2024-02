La Ville de Trois-Rivières appuie la proposition de création d’un registre des loyers public et universel, mesure qui est réclamée par plusieurs organismes en province pour lutter contre la crise du logement.

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la motion pour soutenir l’adoption de ce registre par le gouvernement provincial.

Le maire Jean Lamarche a qualifié cette motion de moyen de redonner au provincial son pouvoir et son champ de compétence en la matière et après ça de pouvoir travailler dans le nôtre . Il a enjoint les conseillers à appuyer la motion.

Le conseiller municipal du district Des Estacades, Pierre-Luc Fortin, qui se prononce depuis plusieurs années en faveur d’un tel registre, a affirmé plus tôt en journée qu’il était important pour la Ville d’agir.

C'est une crise sociale, c'est majeur. On avait une situation d'urgence dans laquelle on doit agir de façon urgente, pour moi ne rien faire n'est pas une option [..] il y a des actions que nous on peut faire , dit-il.

Ça ne se règle pas si on ne fait rien, ce n’est pas un geste qui va tout régler, mais c'est un geste qui va amener de la transparence , dit-il.

M. Fortin affirme que le soutien de la Ville de Trois-Rivières irait à l’organisme Vivre en ville, qui milite pour un tel registre auprès du gouvernement du Québec.

La Ville de Trois-Rivières avait déjà par le passé incité les citoyens à adhérer à un registre lancé cet organisme mais M. Fortin souhaite que le gouvernement aille plus loin avec un registre géré par la province.

On est capables d'avoir une idée du marché, des valeurs des propriétés en regardant sur les sites des villes. Donc c'est un peu le même principe, ça donne juste la transparence , ajoute-t-il.

D’après une entrevue à l’émission Toujours le matin