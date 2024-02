Le gouvernement progressiste-conservateur ontarien a profité du retour en Chambre mardi pour déposer, comme il l’avait promis, un projet de loi omnibus. Il couvre de nombreuses dispositions, qui vont du processus d’évaluation environnemental des grands projets au renouvellement des plaques d’immatriculation.

Le nom anglais de la Loi de 2024 pour passer à l’action, The Get It Done Act, reprend un slogan électoral du parti de Doug Ford lors des dernières élections générales.

Accélérer la construction

Si elle est adoptée, la nouvelle loi va permettre à l’Ontario d’accélérer la construction de projets de transport en commun, de logements et d’infrastructures dont nous avons besoin pour soutenir notre population qui augmente , a déclaré le ministre des Transports, Prabmeet Sarkaria, qui l’a présentée en Chambre.

Ce projet de loi rendra la vie plus abordable pour les familles et les entreprises à travers la province , a-t-il ajouté.

La loi simplifiera certaines évaluations environnementales pour permettre au gouvernement de construire plus rapidement certaines infrastructures, dont des routes, notamment.

Elle fera aussi en sorte que les plaques d’immatriculation soient automatiquement renouvelées. Le gouvernement avait déjà éliminé les frais à cet effet.

La loi modifie également les limites de certaines municipalités, à leur demande.

Une échappatoire, selon des partis d’opposition

Deux autres éléments du projet de loi annoncés la semaine dernière, l’interdiction de nouveaux péages sur les autoroutes et l’obligation de tenir un référendum avant d’imposer une taxe carbone, sont considérés comme du spectacle par les partis d’opposition.

La chef de l’opposition officielle considère que le nom du projet de loi est un contresens. C’est le signe que le gouvernement n’accomplit rien, a déclaré la néo-démocrate Marit Stiles. Ils ont passé plus de temps, au cours de la dernière année, à changer d’idée qu’à trouver des moyens concrets pour rendre la vie des gens plus facile.

Le chef des verts, Mike Schreiner, estime pour sa part que le gouvernement détourne l’attention de son incapacité à résoudre les crises du logement et des soins de santé.

La chef libérale Bonnie Crombie pense, de son côté, que c’est en effet aux municipalités, et non au gouvernement, de décider si elles doivent étendre leur territoire, pour faire face à la croissance.

Avec les informations de La Presse canadienne