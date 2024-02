Accident mortel sur Provencher en 2021 : la police ne faisait pas de course-poursuite

Un rapport de l'Unité d'enquête indépendante du Manitoba, dévoilé mardi, révèle les détails d'un accident de voiture survenu en 2021 à Saint-Boniface, qui a coûté la vie à une femme de 59 ans. L'Unité affirme que la police de Winnipeg n'était pas impliquée dans une course-poursuite avec véhicule qui a heurté la voiture de la femme et que le corps policier n'est pas responsable de ce décès.

En février 2022, l'Unité d'enquête indépendante du Manitoba, qui enquête sur les incidents graves impliquant la police dans la province, a affirmé que les agents n'étaient pas responsables de la collision qui a tué Cynthia Duncan qui roulait sur le boulevard Provencher pour aller dîner avec son mari le 4 octobre 2021.

Cependant, l' UEI a affirmé qu'elle ne publierait pas le rapport complet de son enquête à ce moment-là parce que des accusations étaient devant les tribunaux.

Arrêté par la police vers midi, James Joseph Wieler aurait soudainement pris la fuite, avant de perdre rapidement le contrôle de son véhicule, de heurter le terre-plein central en béton et de s'encastrer dans le véhicule de la victime qui roulait en sens inverse, selon le communiqué de la police de Winnipeg publié à l'époque.

Mardi, l' UEI a publié son rapport après que M. Wieler, aujourd'hui âgé de 33 ans, a été condamné à une peine de sept ans de prison à la fin du mois de janvier pour négligence criminelle. Avec le temps déjà passé en prison, il lui reste environ 3 ans et demi à purger.

Le document daté du 18 janvier 2022 a été rédigé par Zane Tessler, qui était le directeur civil de l'Unité à ce moment-là. Il indique que la police a agi dans le cadre de ses fonctions lorsque James Joseph Wieler s'est enfui après un contrôle routier et a percuté la voiture de Cynthia Duncan.

Dans son rapport, M. Tessler se dit convaincu que les policiers ne poursuivaient pas James Joseph Wieler.

Pour écrire son rapport, il s'est basé sur des témoignages, des séquences vidéo, des données du véhicule et un rapport d'analyse de collision. Il conclut que les agents ont agi conformément à la politique de poursuite du Service de police de Winnipeg, qui stipule que les policiers ne doivent pas poursuivre un véhicule à moins que la situation n'implique une infraction connue au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

Le rapport indique également que ni les sirènes ni les feux d'urgence de la voiture de patrouille n'ont été activés pendant que James Joseph Wieler s'enfuyait. M. Tessler affirme que le véhicule de police n'a jamais dépassé 54 km/h pendant l'incident. Les policiers ont roulé à cette vitesse pendant deux secondes avant de ralentir, souligne-t-il.

La décision d'échapper à la police en accélérant et en conduisant à une vitesse considérablement élevée était la seule décision de [James Joseph] Wieler , stipule le rapport. Le conducteur est le seul responsable de la mort qui en a résulté.

Vitesse excessive

Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont appris que les policiers avaient arrêté M. Wieler parce qu'il conduisait un véhicule dont la plaque d'immatriculation manitobaine avait été annulée, explique le rapport.

Avant de l'arrêter, ils ont allumé leurs sirènes et leurs feux d'urgence, peut-on lire dans le document. Le permis de conduire de James Joseph Wieler était, par ailleurs, suspendu à vie.

Après l'incident, M. Wieler a déclaré à la police qu'il avait consommé de la méthamphétamine moins d'une heure avant l'accident, selon le rapport. Il a aussi dit qu'il ne voulait pas aller en prison et qu'il avait juste voulu se sortir de cette situation aussi vite que possible.

Le rapport indique que M. Wieler s'est éloigné de la voiture de patrouille après l'interpellation, et a conduit sur le boulevard Provencher à une vitesse atteignant 105 km/h, soit plus du double de la limite permise.

Il a rapidement perdu le contrôle du véhicule, qui a heurté le terre-plein et a été projeté dans les airs. Le véhicule a atterri sur le toit de la voiture conduite par Mme Duncan. Elle est morte sur le coup.

Selon la police, M. Wieler est sorti de son véhicule après l'accident et a tenté de s'enfuir. Deux policiers l'ont rattrapé quelques instants plus tard et l'ont arrêté.

Avec les informations de Rachel Fertl